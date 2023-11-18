Нелегалы как инструмент гибридной войны: финские пограничники считают мигрантов тактикой РФ (видео)

По информации финских пограничников, в ночь на 18 ноября более 30 нелегалов на велосипедах пытались прорваться в Финляндию со стороны России.

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На днях социальные сети опубликовали кадры, ставшие вирусными, на которых финские пограничники пытаются предотвратить попытку пересечь границу на КПП "Ниирала" со стороны России. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на новостную платформу visegrad24.

"Россия использует нелегальную миграцию как инструмент гибридной войны", — пишет Visegrad рядом с видео, которое по состоянию на 18 ноября получило более 900 тысяч просмотров.

На видео видно, как более 30 нелегальных мигрантов пытаются въехать в Финляндию со стороны России на велосипедах. Финны заявили, по данным Newsweek, что это преднамеренный шаг с целью отомстить за оборонное сотрудничество Хельсинки с США. При этом просители убежища из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии входят в число тех, кто каждый день на этой неделе прибывал на российские пограничные переходы с Финляндией.

Newsweek обратился за комментариями в министерства иностранных дел России, Финляндии и Эстонии, однако пока не смог проверить эти утверждения.

Что предшествовало

После десятилетий неприсоединения к НАТО Финляндия, которая имеет более чем 1335-километровую границу с Россией, присоединилась к альянсу в 2023 году, что вызвало гнев Москвы. Поэтому, по словам экспертов Newsweek, она превращает просителей убежища в гибридное оружие, позволяя им проходить через пограничные переходы со своим северным соседом, как и с другими европейскими странами.

В то же время Финляндия заявила, что в субботу, 18 ноября, закроет четыре из девяти пунктов пропуска на своей южной границе с Россией. Обычно это самые загруженные пункты сообщения между двумя странами.

Лицам, ищущим убежища и прибывающим со стороны России, придется подавать заявления только на двух северных пограничных переходах, сообщило финское правительство.

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"Инструментализация Россией мигрантов позорна", — заметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в поддержку Финляндии.

В сентябре, после своего визита на итальянский остров Лампедуза, она представила Еврокомиссии план из десяти пунктов, призванный решить проблему миграции на европейском уровне. В плане говорится о том, в будущем ЕС должен лучше распределять прибывающих, но и не забывать об усиленном контроле своих внешних границ.

Напомним, что по словам финского главы государства Саули Ниинисте, Москва не может смириться с тем, что теперь она граничит с еще одним членом НАТО, поэтому устраивает провокации.

Кроме того, 12 ноября сообщалось, что Финляндия запретила россиянам заезжать в страну на велосипедах. Связано это с тем, что поток граждан на этом виде транспорта значительно увеличился. После этого власти решили ввести ограничения.