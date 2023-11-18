Нелегали як інструмент гібридної війни: фінські прикордонники вважають мігрантів тактикою РФ (відео)

За інформацією фінських прикордонників, 17 листопада понад 30 нелегалів на велосипедах намагалися прорватися до Фінляндії з боку Росії.

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Днями соціальні мережі опублікували кадри, що стали вірусними, на яких фінські прикордонники намагаються запобігти спробі перетнути кордон на КПП "Ніірала" з боку Росії. Про це повідомляє видання Newsweek з посиланням на новинну платформу visegrad24.

"Росія використовує нелегальну міграцію як інструмент гібридної війни", — пише Visegrad поруч із відео, яке станом на 18 листопада отримало понад 900 тисяч переглядів.

На відео видно, як понад 30 нелегальних мігрантів намагаються в'їхати до Фінляндії з боку Росії на велосипедах. Фіни заявили, за даними Newsweek, що це навмисний крок з метою помститися за оборонну співпрацю Гельсінкі зі США. При цьому прохачі притулку з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії входять до числа тих, хто щодня цього тижня прибував на російські прикордонні переходи з Фінляндією.

Newsweek звернувся за коментарями до міністерств закордонних справ Росії, Фінляндії та Естонії, проте поки не зміг перевірити ці твердження.

Що передувало

Після десятиліть неприєднання до НАТО Фінляндія, яка має понад 1335-кілометровий кордон із Росією, приєдналася до альянсу 2023 року, що викликало гнів Москви. Тому, за словами експертів Newsweek, вона перетворює прохачів притулку на гібридну зброю, дозволяючи їм проходити через прикордонні переходи зі своїм північним сусідом, як і з іншими європейськими країнами.

Водночас Фінляндія заявила, що в суботу, 18 листопада, закриє чотири з дев'яти пунктів пропуску на своєму південному кордоні з Росією. Зазвичай це найбільш завантажені пункти сполучення між двома країнами.

Особам, які шукають притулку і прибувають з боку Росії, доведеться подавати заяви тільки на двох північних прикордонних переходах, повідомив фінський уряд.

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"Інструменталізація Росією мігрантів ганебна", — зауважила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на підтримку Фінляндії.

У вересні, після свого візиту на італійський острів Лампедуза, вона представила Єврокомісії план з десяти пунктів, покликаний вирішити проблему міграції на європейському рівні. У плані йдеться про те, що в майбутньому ЄС має краще розподіляти тих, хто прибуває, але й не забувати про посилений контроль своїх зовнішніх кордонів.

Нагадаємо, що за словами фінського глави держави Саулі Нііністьо, Москва не може змиритися з тим, що тепер вона межує зі ще одним членом НАТО, тому влаштовує провокації.

Крім того, 12 листопада повідомлялося, що Фінляндія заборонила росіянам заїжджати в країну на велосипедах. Пов'язано це з тим, що потік громадян на цьому виді транспорту значно збільшився. Після цього влада вирішила ввести обмеження.