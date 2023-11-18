Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ: россияне устроили митинг (фото)

В СМИ пишут, что россияне уже создали петицию против закрытия пунктов пропуска, ее подписали почти 10 тысяч человек.

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Финляндия закрыла четыре из восьми пунктов пересечения границы с Россией в ответ на всплеск миграции. Об этом 18 ноября сообщило издание Yle со ссылкой на государственную пограничную службу страны.

По их информации, с полуночи перестали работать пограничные пункты Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа, расположенные вдоль восточной границы Финляндии.

На КПП установили бетонные барьеры: детали

Кроме того, известно, что в течение последних суток на этих пунктах пропуска были установлены бетонные барьеры и временные заборы — стационарные металлические ограждения или временные заборы из колючей проволоки.

Также были опущены шлагбаумы, которые обычно используются для контроля трафика на пунктах пересечения границы.

Командующий пограничной службы полковник Мика Ритконен подчеркнул, что пограничная охрана "хорошо умеет управлять подобными ситуациями".

"Это сильная и исключительная мера, но ее цель — искоренить нелегальную иммиграцию в Финляндию", — сказал Ритконен.

В государственной пограничной службе Финляндии добавили, что заявления о предоставлении международной защиты можно будет подать на северных пунктах пересечения границы Вартиус и Салла, которые вместе с пунктами Куусамо и Рая-Йоосеппи останутся открытыми.

Россияне вышли на митинги: детали

По информации российского медиа Mash, в столице Финляндии городе Хельсинки несколько десятков россиян устроили митинг против закрытия КПП.

Люди требуют, чтобы семьи не разлучали друг с другом. Россияне уже создали петицию против закрытия пунктов пропуска, ее подписали почти 10 тысяч человек.

"Четыре КПП закрыли из-за притока беженцев, но активисты считают, что их можно сразу перенаправлять в соответствующие станции. А детям, родителям и бабушкам при этом не запрещать видеться", — добавляют в сообщении.

Напомним, президенты Финляндии и Германии обвинили РФ в миграционном кризисе, назвав его организацию "актом мести Кремля". По словам финского главы государства Саули Ниинистьо, Москва не может смириться с тем, что теперь она граничит с еще одним членом НАТО, поэтому устраивает провокации.

Ранее Фокус писал, что в Финляндии борются с нелегалами и запретили россиянам въезжать в страну на велосипедах. Решение было принято после того, как пограничники зафиксировали значительное увеличение количества велосипедистов, желающих пересечь российско-финскую границу.