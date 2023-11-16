Осталось меньше двух дней: Финляндия закрывает границу для мигрантов из России, – премьер

По словам премьер-министра Петтери Орпо, на границе с Россией сложилась не просто чрезвычайная ситуация, а целенаправленная провокация, организованная Россией.

Related video

Четыре пограничных перехода на границе Финляндии и России закроются в полночь с пятницы на субботу 18 ноября. "Жесткий ответ" правительства на предполагаемую попытку дестабилизации Финляндии со стороны России озвучил премьер-министр Петтери Орпо. Об этом сообщило местное издание Hufvudstadsbladet.

В сообщении уточняется, что будут закрыты пограничные КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.

"Правительство хотело жестко отреагировать на это явление. Речь идет не об острой чрезвычайной ситуации, а об организованной деятельности, и о том, что российская пограничная служба изменила методы работы", – заявил премьер-министр.

Петтери Орпо отметил, что российский пограничный контроль пропускал мигрантов "организованным" способом, тем самым искусственно увеличив приток просителей убежища в Финляндию.

Министр внутренних дел Мари Рантанен заявила в четверг, что правительство решило полностью закрыть четыре пограничных перехода до 18 февраля.

В пограничной службе Финляндии сообщили, что граница на северных пунктах пропуска пока остается открытой.

На каком основании закроют российско-финскую границу

В прошлом году финский парламент принял новый закон, который позволяет ограничивать или полностью закрывать въезд в страну через отдельные пункты пропуска в случае серьезной угрозы национальной безопасности.

Еще одна законная причина для принятия такого решения – "обоснованное подозрение, что въезд обусловлен влиянием иностранного государства".

Закон также позволяет ограничить количество пунктов пропуска, где можно подать заявление о предоставлении убежища.

В последние недели Пограничная служба Финляндии отмечает рост числа беженцев без документов, удостоверяющих личность, которых свободно пропускают через российскую границу.

Напомним, президенты Финляндии и Германии обвинили РФ в миграционном кризисе, назвав его организацию "актом мести Кремля". По словам финского главы государства Саули Ниинисте, Москва не может смириться с тем, что теперь она граничит с еще одним членом НАТО, поэтому устраивает провокации.

Ранее Фокус писал, что в Финляндии борются с нелегалами и запретили россиянам въезжать в страну на велосипедах. Решение было принято после того, как пограничники зафиксировали значительное увеличение велосипедистов, желающих пересечь российско-финскую границу.