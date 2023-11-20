Фінляндія може повністю закрити кордон із РФ з 22 листопада, — ЗМІ

За інформацією журналістів, фінська влада дійшла до висновку, що гарантоване міжнародними угодами право просити про притулок втратило актуальне значення на східному кордоні через дії Росії. Фінляндія вважає, що РФ причетна до транспортування прохачів притулку до фінського кордону.

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Влада Фінляндії може прийняти рішення про закриття з півночі 22 листопада чотирьох пунктів пропуску кордоні з Російською Федерацією. Перед цим було зупинено роботу інших п'яти пунктів. Про це повідомило 20 листопада фінське видання Iltalehti.fi.

Відповідне рішення уряд країни може оголосити найближчим часом, розповіли журналістам джерела у департаменті зовнішньої політики та безпеки, йдеться у публікації. Але пізніше в апараті прем'єр-міністра Петері Орпо розповіли, що урядова рада сьогодні не збиратиметься. Наразі на східному сухопутному кордоні з РФ у Фінляндії працюють лише 4 прикордонні пункти.

Закриття пунктів пропуску на кордоні з РФ: що відомо

Минулого четверга, 16 листопада, Фінляндія вирішила закрити прикордонні переходи Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Ніірала. Вони закриті для руху транспорту із суботи. Водночас Фінляндія вирішила, що заяви про надання притулку прийматимуться лише на прикордонних переходах Вартіус та Салла, тобто Кайнуу та Лапландія.

У п'ятницю міністерський комітет із зовнішньої політики та політики безпеки президента та уряду отримав огляд ситуації на східному кордоні.

Росіяни почали переправляти нелегальних прохачів притулку до Костамусу, неподалік прикордонної станції Вартіус. Про це були розвіддані, і пізніше повідомлялося, що це сталося. У цьому випадку було вирішено підготувати можливість закриття всього східного кордону. Фінляндія дала зрозуміти Росії, що не сприймає використання людської зброї як засіб тиску.

Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією у відповідь на сплеск міграції. Окрім того, відомо, що протягом останньої доби на цих пунктах пропуску були встановлені бетонні бар'єри та тимчасові паркани — стаціонарні металеві огорожі або тимчасові паркани із колючого дроту.