Проти допомоги Україні та розширення ЄС: на виборах у Нідерландах перемагають ультраправі

Жодна з можливих партій для утворення уряду не висловлює підтримку ідей Ґерта Вілдерса. Прогнозується, що переговори про формування владної коаліції будуть складними.

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На парламентських виборах у Нідерландах перемогла антиєвропейська ультраправа "Партія свободи" (PVV) на чолі з Ґертом Вілдерсом, котрий виступає проти допомоги Україні. Про це повідомив нідерландський суспільний мовник NOS.

Попередні дані показали, що "Партія свободи" Вілдерса отримує 37 місць у 150-місній нижній палаті парламенту. Відповідний результат дозволить Вілдерсу очолити переговори про формування нової владної коаліції.

Найближчий суперник партії Вілдерса — альянс "Зелені-Партія праці" на чолі з колишнім віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом. Він може здобути 25 місць, свідчать попередні дані.

Народна партія за свободу і демократію (VVD) чинного прем’єра Марка Рютте, яку нині повела на вибори Ділан Єшильгоз-Зегеріус, опинилася на 24 місці.

Новоутворена політична партія "Новий суспільний договір" (NSC) під лідерством Пітера Омцига здобуває 20 мандатів.

Новий "Союз фермерів-громадян" (BBB), утворений на тлі фермерських протестів у Нідерландах, може розраховувати на 7 мандатів.

Результати екзитполів

Відкрито виступає проти ЄС: що відомо про Ґерта Вілдерса

Вілдерс, відомий своїми антиісласькими заявами, у виступі 22 листопада пообіцяв "повернути країну" нідерландцям і зупинити "цунамі мігрантів і шукачів притулку", повідомляє "Радіо Свобода".

Також очільник "Партії свободи" відкрито виступає проти Європейського Союзу, закликаючи Нідерланди контролювати кордони, значно скоротити свої виплати союзу і блокувати вступ нових членів.

Він також часто висловлював думку, що Нідерланди мають припинити постачання зброї Україні, аргументуючи це необхідністю збереження засобів оборони для власного захисту.

Жодна з можливих партій для утворення уряду не висловлює підтримку цих ідей. Прогнозується, що переговори про формування владної коаліції будуть важкими.

Чим це загрожує Україні: думка журналіста

Журналіст Сергій Сидоренко у своєму Facebook повідомив, що перемога Ґерта Вілдерса загрожує вступу України до ЄС та військовій допомозі українській армії для боротьби із агресією Російської Федерації.

Сидоренко про вибори в Нідерландах

Лідерка партії фермерів у Нідерландах відмовилася слухати Зеленського

Також нагадаємо, лідерка партії BoerBurgerBeweging (рух фермерів та громадян, аграрна політична партія — ред.) у Нідерландах Каролін ван дер Плас відмовилася слухати виступ президента України Володимира Зеленського в парламенті, про це політикиня написала у Twitter 4 травня.

Вона наголосила, що у Нідерландах 4 травня вшановують пам'ять цивільних і військових, які загинули під час Другої світової війни, а отже те, що візит Зеленського в країну був запланований саме в цей день — "недоречно".

Нагадаємо, у президентських виборах в Аргентині переміг Хав'єр Мілей. 20 листопада його привітав з цим у соцмережі X (раніше — Twitter) президент України Володимир Зеленський.