"Записано в Конституции": РФ пыталась заставить Украину отказаться от НАТО (видео)

По словам Давида Арахамии, российская делегация пыталась заставить Украину стать нейтральным государством. Наш путь в НАТО записан в Конституции Украины.

Российская Федерация до последнего надеялась, что сможет заставить Украину отказаться от вступления в НАТО. Об этом 24 ноября рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Наталье Мосейчук.

Телеведущая напомнила, что Путин показывал документ по результатам белорусских переговоров, где, как он утверждает, прописан проект мирного соглашения с Украиной. Этот документ якобы был причащен в Стамбуле.

"Назывался этот документ "Соглашение о постоянном нейтралитете Украины и гарантиях безопасности". Путин говорил, что там было 18 статей. По его словам, там "все прописано от боевой техники до личного состава Вооруженных сил Украины". Он сказал, что стоит подпись руководителя делегации", — рассказала журналистка.

Эту информацию Давид Арахамия прокомментировал так: "Но почему-то он не обнародовал этот документ. Как вы думаете, почему?".

Мосейчук спросила главу фракции: "Целью украинской делегации было затягивать процесс, какой была цель российской делегации?".

Политик рассказал, что россияне пытались заставить Украину стать нейтральным государством и отказалась от своих намерений стать членом НАТО.

"Цель российской делегации — они до последнего надеялись, что дожмут нас до подписания такого соглашения. Чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое большое для них дело. Они были готовы были закончить войну, если мы возьмем, как Финляндия когда-то, нейтралитет. Дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Этот пункт был ключевым. Все остальное — косметические, политические приправки: о денацификации, о русскоязычном населении и так далее", — рассказал Арахамия.

На вопрос Натальи Мосейчук, почему Украина не согласилась на этот пункт, он ответил: "Во-первых, чтобы на этот пункт согласиться, надо менять Конституцию. Наш путь в НАТО записан в Конституции. Во-вторых, нет доверия к россиянам, что они это сделают. Это можно было сделать, если есть гарантии безопасности. Мы же не могли, что-то подписать, отойти, а потом они зашли более подготовленными. Потому что они зашли на самом деле не подготовленными к такому сопротивлению. Поэтому мы могли работать, когда есть стопроцентная уверенность, что это не повторится во второй раз. А такой уверенности нет".

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