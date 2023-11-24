"Не все зависит от нас": Арахамия высказался о вероятности завершения войны (видео)

В начале войны, как отметил нардеп Давид Арахамия, единство украинского народа сыграло чрезвычайно важное значение.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что не все зависит от Украины и России в вопросе завершения войны. Об этом он заявил в интервью телепрограммы "Мосійчук+" на канале "1+1".

По его словам, в начале войны единство украинского народа сыграло чрезвычайно важное значение. Разведки разных государств сообщали о неспособности российских захватчиков найти слабые места для разлома нации.

"Первый год войны и сейчас, это же разные годы войны", — пояснил он.

По его мнению, в любом случае не стоит говорить относительно своей страны негативные сообщения, ведь это нарушает единство. Также Арахамия отметил, что усталость от войны оказалась испытанием для Украины и других государств.

"Дальше будет накапливаться усталость, какие-то распри", — рассказал он.

Нардеп признался, что в правящей команде не существует однородности по определенным вопросам. Президенту приходится самостоятельно влиять на политиков для восстановления единства.

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал и возможность проведения выборов в Украине в 2024 году. Арахамия подчеркнул, что это касается и президентских, и парламентских, и любых местных выборов. По его словам, партнеры никто не принуждает Украину к избирательному процессу.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал появление комплексного плана о мобилизации. Появление результатов новых решений может существенно повлиять на мобилизационные мероприятия, которые касаются отдельных направлений. Комплексный план о мобилизации он ожидает на следующей неделе.