Из Украины выехало более 600 тысяч мужчин: что их ждет после войны, — боец ВСУ (видео)
По мнению военного Кирилла Сазонова, мужчины, которые выехали за границу во время полномасштабной войны с РФ, должны знать, что ждет их дома.
Военный ВСУ и политолог Кирилл Сазонов прокомментировал статистику Евростата о том, сколько мужчин выехали из Украины с начала полномасштабного вторжения. Свой комментарий он опубликовал в ТикТок.
Сазонов отметил, что речь идет о 650 тысячах мужчин призывного возраста.
"Я не знаю, даже в процентах, сколько выехало законно, а сколько нет. Ситуация очень интересная — что с этим делать и как относиться к этим людям после победы", — отмечает военный.
И добавляет, что среди тех, кто выехал из Украины, много людей, которые совсем не бедствуют и не "наскребли на "Шлях".
"Они захотят вернуться, занять какие-то прежние должности. Как к ним относиться? С одной стороны, я завидую людям, которые имеют простые решения всегда — поставил штамп и нет сомнений", — рассуждает Сазонов.
По словам военного, будет слишком странно, если те люди, которые воевали или помогали армии, волонтерили, после войны будут пользоваться теми же правами, как и те, кто спокойно пересидел эти времена за рубежом. Однако Сазонов отметил, что конечно есть среди тех, кто сейчас находится за границей, люди, которые очень помогают родной стране.
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Однако, подчеркивает военный, не лучше ли вернуть все же украинцев, а государству уже пора думать о том, как это сделать, предлагать какие-то решения, потому что люди должны знать, что их ждет дома.Важно
Напомним, что 18 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил: военнообязанные украинцы, которые выехали за границу с помощью фиктивных справок, будут иметь юридические проблемы после возвращения в Украину.
Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский сообщил, что массовой экстрадиции "уклонистов" в Украину не будет, однако возвращение отдельных нарушителей возможно в случае возбуждения уголовных дел.