Із України виїхали понад 600 тисяч чоловіків: що на них чекає після війни, — боєць ЗСУ (відео)

На думку військового Кирила Сазонова, чоловіки, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни з РФ, мають знати, що чекає на них вдома.

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Військовий ЗСУ та політолог Кирило Сазонов прокоментував статистику Євростату про те, скільки чоловіків виїхали з України з початку повномасштабного вторгнення. Свій коментар він опублікував у ТікТок.

Сазонов зазначив, що йдеться про 650 тисяч чоловіків призовного віку.

"Я не знаю, навіть у відсотках, скільки виїхало законно, а скільки ні. Ситуація дуже цікава — що з цим робити і як ставитися до цих людей після перемоги", — зазначає військовий.

І додає, що серед тих, хто виїхав із України, багато людей, які зовсім не бідують і не "нашкребли на "Шлях".

"Вони захочуть повернутися, зайняти якісь колишні посади. Як до них ставитися? З одного боку, я заздрю ​​людям, які мають прості рішення завжди, — поставив штамп, і немає сумнівів", — розмірковує Сазонов.

За словами військового, буде надто дивно, якщо ті люди, які воювали або допомагали армії, волонтерили, після війни користуватимуться тими самим правами, як і ті, хто спокійно пересидів ці часи за кордоном. Проте Сазонов зауважив, що, звичайно, є серед тих, хто наразі перебуває за кордоном, люди, які дуже допомагають рідній країні.

Проте, підкреслює військовий, чи не краще повернути все ж таки українців, а державі вже час думати про те, як це зробити, пропонувати якісь рішення, бо люди мають знати, що на них чекає вдома.

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Тільки до Європи: понад 600 тисяч українців призовного віку виїхали з країни

Нагадаємо, що 18 вересня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив: військовозобов'язані українці, які виїхали за кордон за допомогою фіктивних довідок, матимуть юридичні проблеми після повернення в Україну.

Раніше представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський повідомив, що масової екстрадиції "ухилянтів" в Україну не буде, однак повернення окремих порушників можливе в разі порушення кримінальних справ.