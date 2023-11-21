Только в Европу: более 600 тысяч украинцев призывного возраста выехали из страны

По мнению европейских СМИ, реальное число выехавших украинцев призывного возраста может быть в разы больше, однако, по словам парламентариев, это не критично для обороны страны.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину из страны выехали более 600 тысяч мужчин призывного возраста, при этом части из них выезд за границу законодательно запрещен. Об этом пишет австрийское издание Exxpress.

По данным Евростата, сообщает издание, эти мужчины, легально или нелегально, пересекли государственную границу и осели в 27 странах ЕС, Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии.

Кроме того, по информации Федерального министерства внутренних дел Германии, на которое ссылается Exxpress, с начала войны в ФРГ приехали ровно 221 572 украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, при этом 189 484 мужчины все еще находятся там сегодня.

"Это официально зарегистрированные. По оценкам министерства, еще 100 тысяч человек не зарегистрировались и поэтому находятся в стране нелегально", — уточняет издание.

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Похожая ситуация и в Австрии, пишет Exxpress: в эту страну приехали как минимум 14 тысяч украинских мужчин.

При этом реальное число выехавших мужчин призывного возраста может быть в разы больше.

"Для Украины потеря годных к военной службе мужчин на второй год войны является серьезной проблемой. Ракеты, танки, боеприпасы и другое военное оборудование можно заменить — при условии, что западные союзники его поставят. Солдаты этого не делают, или, скорее, им становится все труднее. Российское вторжение спровоцировало массовый исход, в том числе внутри Украины, но особенно за границу", — констатирует издание.

Кто может официально выехать за границу

По информации от Государственной пограничной службы Украины, официально выехать из Украины могут мужчины призывного возраста, которые относятся к одной из следующих категорий:

человек с инвалидностью;

лицо, снятое с воинского учета на основании решения военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета;

лицо, признанное в установленном порядке лицом с инвалидностью или в соответствии с заключением ВВК временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением ВВК);

мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет и т. д.

Кроме того, разрешен выезд за границу мужчинам, если они сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы, едут ухаживать за больными родителями, женой или детьми. Этой схемой часто пользуются организаторы выездов для уклонистов.

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Напомним, что 18 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил: военнообязанные украинцы, которые выехали за границу с помощью фиктивных справок, будут иметь юридические проблемы после возвращения в Украину.

Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский сообщил, что массовой экстрадиции "уклонистов"в Украину не будет, однако возвращение отдельных нарушителей возможно в случае возбуждения уголовных дел.