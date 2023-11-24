"Пойдет 175 миллиардов": в Минобороны назвали приоритет в оборонном бюджете Украины

Более 190 миллиардов гривен из средств, которые планировали в следующем году законтрактовать, должно остаться у отечественного производителя.

Производство и закупка ракетного вооружения, а также поставки в войска боеприпасов — один из основных приоритетов бюджета обороны на 2024 год. Об этом сообщил Юрий Джигир, заместитель Министра обороны Украины, говорится на сайте военного ведомства.

Примерно 175 миллиардов гривен направят на это направление из тех средств, которые были запланированы на 2024 год. На военную технику отдадут около 80 миллиардов гривен.

Следующий приоритет — текущий ремонт военной техники, которая была повреждена, и закупка запчастей к ней. Он подчеркнул, что перед министерством правительство поставило задачу максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производителя.

"И по нашим оценкам, более 190 миллиардов гривен из средств, которые планировали в следующем году законтрактовать, останутся у отечественного производителя", — сказал Юрий Джигир.

Расходы на сектор безопасности и обороны Украины

В 2022 году парламент принял решение расходов на оборону. Они оказались рекордными. В окончательном варианте бюджета на 2023 год неизменными остались расходы на оборону и безопасность — это 1 трлн 141 млрд грн или 18,2% ВВП, и на них планировалось направить более половины расходов. Это рекорд по наиболее заблаговременно принятому бюджету за историю Украины.

Напомним, в октябре Rheinmetall получил крупный заказ на производство боеприпасов Украине и Германии. Для нашего государства будут производить боеприпасы серии L15. Также контракт предусматривает снаряды для Бундесвера.