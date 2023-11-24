Сразу четырех: Зеленский уволил заместителей командующего Нацгвардией
По данным Офиса Президента, с должности были уволены Николай Мыколенко, Олег Сахон, Александр Набок и Владимир Кондратюк.
В пятницу, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех заместителей командующего НГУ и назначил новых. Об этом стало известно из указов, обнародованные на сайте президента Украины.
Так, указами № 784/2023, 783/2023, 782/2023 и 781/2023 были уволены с должности заместителей командующего Нацгвардии:
- Николай Мыколенко,
- Олег Сахон,
- Александр Набок,
- Владимир Кондратюк соответственно.
Добавим, что генерал-лейтенант Кондратюк ранее был первым заместителем, а также начальником штаба.
Также президент назначил новым заместителями командующего НГУ:
- Алексея Осипенко,
- Александа Белоуса,
- Вадима Гладкова (указы №787/2023, 786/2023 и 785/2023 соответственно).
Отметим, что Гладков стал новым первым заместителем командующего НГУ вместо уволенного с этой должности Кондратюка.
Напомним, в октябре в сети начала распространяться информация об отставке главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Впрочем эта информация не подтвердилась.