"Очередной вброс": глава НБУ Пышный опроверг сообщения СМИ о своем увольнении

Глава Нацбанка рассказал, что сейчас находится за границей в составе украинской делегации на переговорах с Международным валютным фондом.

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Глава Национального банка Андрей Пышный не собирается подавать в отставку с занимаемой должности. Об этом он написал 10 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, сейчас он находится в Марокко, где продолжаются переговоры между Украиной и топ-менеджментом Международного валютного фонда относительно дальнейшей поддержки нашей страны. Информация о том, что он якобы написал заявление о своей отставке его очень удивила.

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"Эта информация не соответствует действительности. Не более чем очередной вброс. Работаем дальше, обязательно вернемся в Украину с результатами", — говорится в сообщении Андрея Пышного.

Он отметил, что украинская делегация в Мараккеше сегодня провела первые переговоры с топ-менеджментом Международного валютного фонда — исполнительным директором МВФ Полом Гилберсом и его заместителем Люком Дрессе.

"Имеем положительные отзывы о работе команды НБУ в течение года. Партнеры видят наши усилия для формирования положительных макроэкономических трендов, и главное результаты в направлении макроэкономической стабилизации и обеспечения финансовой стабильности. Коллеги отметили наши профессиональные действия и при переходе к управляемой гибкости курса", — рассказал руководитель Национального банка.

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Одними из первых, кто сообщил о предстоящем увольнении Андрея Пышного, было информагентство Украинские национальные новости. Так, журналисты со ссылкой на собственные информированные источники писали, что глава НБУ покидает занимаемую должность в связи с состоянием здоровья.

"Андрей Пышный написал заявление находясь за границей, — в Марокко, куда он на днях отбыл с официальным визитом в составе официальной делегации Украины для участия в Ежегодном собрании Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда", — говорилось в сообщении издания.

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Отметим, что информацию об отставке Андрея Пышного ранее опроверг народный депутат Ярослав Железняк. Он в своем Telegram-канале советовал доверять только официальной информации.

"Слухи или даже информация в некоторых Telegram-каналах о кадровых изменениях в Национальном банке не соответствуют действительности. Читайте только проверенную информацию", — написал он.

Отметим, что УНН по состоянию на 17:06 удалили новость об отставке Андрея Пышного. В новом сообщении сайт извинился перед читателями.

Фото: УНН

Ранее в НБУ объяснили, что происходит с инфляцией в Украине и как это влияет на цены. Также в Нацабнку подсчитали, как изменились доходы украинцев. Так, по данным регулятора, на фоне восстановления экономической активности, улучшается ситуация и с доходами граждан.