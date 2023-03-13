НБУ впервые в истории получил премию лучшего центробанка в мире

В номинации "Центральный банк года" НБУ победил впервые, получив международное признание за эффективную работу в 2022 году в условиях полномасштабной войны.

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Национальный банк Украины признан центральным банком года по итогам ежегодной премии Central Banking Awards от ведущего профильного журнала о деятельности центральных банков и финансовых регуляторов Central Banking. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба НБУ.

По мнению издания, НБУ в первые дни войны принял ряд жестких и эффективных решений, которые помогли сохранить финансовую стабильность в стране. В кратчайшие сроки были оптимизированы монетарная и валютно-курсовая политика. Удалось сохранить доверие к национальной валюте.

Также НБУ обеспечил бесперебойное функционирование банковской системы: банки работают бесперебойно, сохраняя ликвидность и средства клиентов, кредитуя бизнес.

Среди других заслуг Нацбанка — защита информации и полноценная работа платежной инфраструктуры для безналичных платежей, регулярная коммуникация с общественностью, бизнесом, участниками рынка и госорганами, что позволило избежать паники во время войны.

"Такое признание – это честь для команды, которая с первых обстрелов жуткого утра 24 февраля и по сей день надежно держит финансовый фронт", — прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.

Обычно номинация "Центральный банк года" присуждается центральному банку, усилившему свой авторитет и решительно реализовавшему меры в рамках своего мандата, обеспечивая прогрессивность своей политики и надлежащую коммуникационную поддержку своей деятельности.

Напомним, за весь 2022 год в Украину, по информации Нацбанка, перевели чуть больше 13 млрд долларов. Регулятор отдельно прогнозирует ухудшение ситуации с денежными переводами в страну.

Фокус также писал о том, сколько долгов должна вернуть Украина в 2023 году. По информации национального регулятора, речь идет о долгах сектора общегосударственного управления, центрального банка, депозитных корпораций и прямых инвестициях.