Деньги трудовых мигрантов: сколько переводов поступило в Украину

За весь 2022 год в Украину, по информации Нацбанка, перевели чуть больше 13 млрд долларов. Регулятор отдельно прогнозирует ухудшение ситуации с денежными переводами в страну.

Related video

По итогам января 2023 года объем частных переводов в Украину из-за границы составил 967 млн долларов. Это на 4,7% меньше, чем годом ранее (1015 млн долларов), сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

Как свидетельствуют данные нацрегулятора, за весь 2022 год в Украину перевели чуть больше 13 млрд долларов, что на 6,7% меньше, чем в 2021 году. Тогда объем переводов был зафиксирован на уровне 14 млрд долларов.

При этом в 2021 году объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа составил 15,26 млрд долларов. Это почти что на четверть больше показателей 2020 года.

Что касается прогнозов на 2023 год, то в Национальном банке считают, что ситуация с переводом денежных средств будет ухудшаться. Так, ожидается, что в этом году переводы трудовых мигрантов в Украину снизятся с 16,4 млрд долларов до 15,9 млрд долларов.

Отметим, что по данным Агентства ООН по делам беженцев, почти 8 миллионам украинцам в 2022 году пришлось покинуть страну и выехать в европейские страны ради безопасности. Наибольшая численность украинцев сосредоточена в таких странах, как:

Польша — 1,5 млн;

Германия — 1 млн;

Чехия — 486 тыс;

Италия — 169 тыс;

Испания — 161 тыс;

Великобритания — 158 тыс.

Ранее Фокус рассказывал, что объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2023 года, составил 803,4 млн долл. Это на 170,5 млн долл больше, нежели годом ранее.

Также напомним, что в НБУ разрешили волонтерам тратить больше денег на военную технику после отмены некоторых валютных ограничений.