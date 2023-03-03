Гроші трудових мігрантів: скільки переказів надійшло в Україну

За весь 2022 рік в Україну, за інформацією Нацбанку, перевели трохи більше ніж 13 млрд доларів. Регулятор окремо прогнозує погіршення ситуації з грошовими переказами до країни.

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За підсумками січня 2023 року обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону становив 967 млн. доларів. Це на 4,7% менше, ніж роком раніше (1015 млн. доларів), повідомляє пресслужба Національного банку (НБУ).

Як свідчать дані нацрегулятора, за весь 2022 рік в Україну перевели трохи більше 13 млрд доларів, що на 6,7% менше, ніж 2021 року. Тоді обсяг переказів було зафіксовано на рівні 14 млрд доларів.

При цьому 2021 року обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону становив 15,26 млрд доларів. Це майже на чверть більше за показники 2020 року.

Щодо прогнозів на 2023 рік, то в Національному банку вважають, що ситуація з переказом коштів погіршуватиметься. Очікується, що цього року перекази трудових мігрантів в Україну знизяться з 16,4 млрд доларів до 15,9 млрд доларів.

Зазначимо, що за даними Агентства ООН у справах біженців, майже 8 мільйонів українців у 2022 році довелося залишити країну та виїхати до європейських країн заради безпеки. Найбільша кількість українців зосереджена в таких країнах, як:

Польща — 1,5 млн;

Німеччина — 1 млн;

Чехія — 486 тис;

Італія — 169 тис;

Іспанія — 161 тис;

Великобританія — 158 тис.

Раніше Фокус розповідав, що обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в січні 2023 року, склав 803,4 млн дол. Це на 170,5 млн дол більше, ніж роком раніше.

Також нагадаємо, що в НБУ дозволили волонтерам витрачати більше грошей на військову техніку після скасування деяких валютних обмежень.