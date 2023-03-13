НБУ вперше в історії отримав премію найкращого центробанку у світі

У номінації "Центральний банк року" НБУ переміг уперше, отримавши міжнародне визнання за ефективну роботу 2022 року в умовах повномасштабної війни.

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Національний банк України визнано центральним банком року за підсумками щорічної премії Central Banking Awards від провідного профільного журналу щодо діяльності центральних банків та фінансових регуляторів Central Banking. Про це сьогодні, 13 березня, повідомляє пресслужба НБУ.

На думку видання, НБУ в перші дні війни ухвалив низку жорстких та ефективних рішень, які допомогли зберегти фінансову стабільність у країні. У найкоротші терміни було оптимізовано монетарну та валютно-курсову політику. Вдалося зберегти довіру до національної валюти.

Також НБУ забезпечив безперебійне функціонування банківської системи: банки працюють безперебійно, зберігши ліквідність та кошти клієнтів, кредитуючи бізнес.

Серед інших заслуг Нацбанку є захист інформації та повноцінна робота платіжної інфраструктури для безготівкових платежів, регулярна комунікація з громадськістю, бізнесом, учасниками ринку та держорганами, що дозволило уникнути паніки під час війни.

"Таке визнання – це честь для команди, яка з перших обстрілів моторошного ранку 24 лютого і досі надійно тримає фінансовий фронт", — прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

Зазвичай номінація "Центральний банк року" присуджується центральному банку, що посилив свій авторитет і рішуче реалізував заходи в межах свого мандату, забезпечивши прогресивність своєї політики та належну комунікаційну підтримку своєї діяльності.

Нагадаємо, за весь 2022 рік в Україну, за інформацією Нацбанку, перевели трохи більше 13 млрд доларів. Регулятор окремо прогнозує погіршення ситуації з грошовими переказами до країни.

Фокус також писав про те, скільки боргів має повернути Україна у 2023 році. За інформацією національного регулятора, йдеться про борги сектора загальнодержавного управління, центрального банку, депозитних корпорацій та прямих інвестицій.