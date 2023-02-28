Час повертати: скільки боргів має повернути Україна в 2023 році, — прогноз НБУ

Йдеться про борги сектору загальнодержавного управління, центрального банку, депозитних корпорацій і прямих інвестицій.

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У Національному банку України опубліковано календар планових платежів у межах зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

За інформацією Нацбанку, протягом 2023 року уряд, центральний банк, підприємства та фінансові установи мають виплатити 13,169 млрд доларів, з яких:

10,451 млрд доларів — основна сума боргу;

2,718 млрд доларів — відсотки.

Крім того, цьогоріч Україна має повернути МВФ 3,030 млрд доларів, з яких:

2,535 млрд доларів — основна сума;

495 млн доларів — відсотки.

[ + – ] Протягом 2023 року уряд, центральний банк, підприємства та фінансові установи України мають виплатити 13,169 млрд доларів Фото: НБУ

Скільки знадобиться часу, щоб розрахуватися з кредитами від Євросоюзу

За словами заступниці міністра фінансів України Ольги Зикової, країна має 35 років для того, щоб розрахуватися з усіма європейськими партнерами та погасити кредити, які виділялися в межах фінансової підтримки на тлі війни.

"Сторона ЄС надає такі умови, що термін погашення кредиту становить 35 років, а відсотки замість України покриватимуть наші європейські партнери. Це є одним із прикладів того, як партнери з розумінням ставляться до боргового навантаження нашої країни", — розповіла Ольга Зикова 22 лютого 2023 року.

При цьому вона зазначила, що відсотки за кредити допоможуть виплатити партнери.

Раніше Фокус писав, що за підрахунками Міжнародного валютного фонду (МВФ), українській економіці для функціонування у 2023 році потрібно від 40 до 48 млрд доларів фінансової підтримки. Програму з фінансування вже складають фахівці Фонду, більшу частину грошей нададуть США та Європейський Союз.

Ще Фокус розповідав, що рішенням країн G7 вирішили не розморожувати заарештовані російські активи до закінчення повномасштабної війни в Україні.