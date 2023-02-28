Пора возвращать: сколько долгов должна вернуть Украина в 2023 году, — прогноз НБУ

Речь о долгах сектора общегосударственного управления, центрального банка, депозитных корпораций и прямых инвестициях.

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В Национальном банке Украины опубликовали календарь плановых платежей в рамках внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

По информации Нацбанка, в течение 2023 года правительство, центральный банк, предприятия и финансовые учреждения должны выплатить 13,169 млрд долларов, из которых:

10,451 млрд долларов — основная сумма долга;

2,718 млрд долларов — проценты.

Кроме того, в этом году Украина должна вернуть МВФ 3,030 млрд долларов, из которых:

2,535 млрд долларов — основная сумма;

495 млн долларов — проценты.

[ + – ] в течение 2023 года правительство, центральный банк, предприятия и финансовые учреждения Украины должны выплатить 13,169 млрд долларов Фото: НБУ

Сколько понадобится времени, чтобы расплатиться с кредитами от Евросоюза

По словам заместителя министра финансов Украины Ольги Зыковой, у страны есть 35 лет для того, чтобы рассчитаться со всеми европейскими партнерами и погасить кредиты, которые выделялись в рамках финансовой поддержки на фоне войны.

"Сторона ЕС предоставляет такие условия, что срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты вместо Украины будут покрывать наши европейские партнеры. Это является одним из примеров того, как партнеры с пониманием относятся к долговой нагрузке нашей страны", — рассказала Ольга Зыкова 22 февраля 2023 года.

При этом она отметила, что проценты по кредитам помогут выплатить партнеры.

Ранее Фокус писал, что по подсчетам Международного валютного фонда (МВФ), украинской экономике для функционирования в 2023 году нужно от 40 до 48 млрд долларов финансовой поддержки. Программу по финансированию уже составляют специалисты Фонда, большую часть денег предоставят США и Европейский Союз.

Еще Фокус рассказывал, о решении стран G7 решили не размораживать арестованные российские активы до окончания полномасштабной войны в Украине.