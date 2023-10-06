Инфляция не стоит на месте: в НБУ объяснили, что происходит с ценами в Украине

В Украине продолжает снижаться как потребительская, так и административная инфляция. В Нацбанке рассказали, почему происходят эти процессы.

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Темпы потребительской инфляции в Украине в последний месяц лета замедлились до 8,6%. Причина: более широкое предложение продуктов питания, в частности, овощей и фруктов нового урожая. Об этом сказано в новом макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ).

"Ослабло и фундаментальное инфляционное давление, в том числе под влиянием улучшения ожиданий. По оценкам НБУ, инфляция замедлилась и в сентябре под влиянием этих же факторов", — говорится в обзоре НБУ.

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Среди факторов замедления инфляции Нацбанк указал увеличение производства овощей и арбузов, что произошло благодаря благоприятным погодным условиям и наращиванию объемов выращивания в отдельных регионах. На этом фоне цены на эти культуры тоже снижались.

Снижалась стоимость круп и муки из-за низких экспортных цен и больших, чем в прошлом году, урожаев. Дешевело в августе и подсолнечное масло, поскольку снижаются внешние цены, а в сентябре на цены повлияло быстрое появление нового урожая.

"Темпы роста цен на другие виды продовольствия также снижались благодаря дальнейшему уменьшению давления со стороны расходов бизнеса в условиях улучшения инфляционных и курсовых ожиданий", — говорится в обзоре.

В то же время августовские цены на топливо сравнялись с прошлогодними, на фоне возврата полного налогообложения и исчерпания запасов. Однако, как отмечают в Национальном банке, уже в сентябре рост цен на топливо ускорился, поскольку на мировых рынках начала стремительно дорожать нефть.

Также замедлилось подорожание алкогольных напитков в условиях сохранения курсовой устойчивости и давления со стороны теневого предложения.

"Сдерживал административную инфляцию и мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги", — подчеркнули в НБУ.

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Напомним, аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) Украины, курсу гривны и инфляции до конца 2023 года. Так, судя по обновленным данным экспертов, реальный ВВП страны в 2023 году вырастет на 4,5% из года в год (г/г), тогда как в прошлом году показатели ВВП рухнули на 29%.

Отметим, что глава Кабмина Денис Шмыгаль в начале августа 2023 года рассказал, что из-за вторжения РФ Украина потеряла треть ВВП, а на оборону тратит больше, зарабатывала в мирное время.