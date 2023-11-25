Преимущество России в области РЭБ сказывается на эффективности дронов ВСУ на поле боя, — СМИ

По словам журналистов, Украина сейчас занимается разработкой собственной системы РЭБ под названием "Покрова", чтобы подавлять российскую ГЛОНАСС и противостоять БПЛА Shahed-136.

У России есть преимущество в области радиоэлектронной борьбы на поле боя, что плохо сказывается на эффективности дронов Украины. Об этом пишет издание The Economist.

По словам журналистов, Кремль на протяжении многих лет уделял значительное внимание разработке большого количества средств РЭБ для противодействия оружию НАТО. У Украины же в начале полномасштабного вторжения были только советские системы РЭБ.

Издание пишет, что Вооруженные силы Украины выяснили, что западные снаряды Excalibur с GPS-наведением начали отклоняться от целей из-за помех. То же самое происходит и с управляемыми снарядами JDAM-ER, ракетами GMLRS.

Кроме того, как сказано в материале, Россия также имеет способность противостоять большому количеству украинских дронов, которые используются Силами обороны для разведки и связи на фронте.

Издание пишет, что Украина уже подготовила около 10 тысяч пилотов БПЛА, которые противостоят российским системам РЭБ. Также ВПК Украины производит в огромных количествах дешевые дроны, каждый из которых стоит около 1000 долларов США. Однако Россия при помощи своих систем радиоэлектронной борьбы активно с ними борется, либо блокируя связь радиоуправления с операторами, либо выводя из строя системы наведения.

По словам журналистов, потери дронов ВСУ порой достигают более 2000 в неделю. Однако Украина сейчас занимается разработкой собственной системы РЭБ под названием "Покрова". Ее задача – подавлять российскую ГЛОНАСС и противостоять БПЛА Shahed-136. Однако Киеву не хватает помощи Запада. Штаты не передадут свои системы РЭБ, ведь они попадают под серьезны контроль Госдепа, ведь имеют статус "передачи технологий" с ограниченным режимом.

Напомним, что в ВСУ рассказали о высокой активности ВС РФ под Бахмутом. По словам подполковника Владимира Фитьо, российские оккупанты быстро учатся, поэтому иногда украинским защитникам приходится сложно. При этом, атаки противника, которых было за последние сутки 11, успешно отбиваются.