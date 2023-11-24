Украина готовится к запуску "Армии роботов" и "Армии РЭБ", — Минцифры

Министр Михаил Федоров отметил, что рынок будет открытым и прозрачным. К проектам обещают привлекать предпринимателей, которые уже имеют соответствующий опыт.

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В Украине появятся "Армия роботов" и "Армия РЭБ". Об этом 24 ноября заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на ForbesTech-2023, как сообщили в "Интерфакс-Украина".

"Скоро запустим "Армию роботов", "Армию РЭБ". Мы будем опираться на нашу идеологию — открытие рынка, прозрачность и максимальная возможность привлечь предпринимателей, которые уже создавали различные продукты, умеют масштабировать продукты", — рассказал глава Минцифры.

Он подчеркнул, что важно не только предлагать инновационные разработки, но и уметь их масштабировать.

В СМИ добавили, что украинская "Армия дронов" поразила рекордное количество опорных пунктов ВС РФ. На ее финансирование в 2024 году заложили в бюджете 43 миллиарда гривен. Общую потребность в закупке дронов для ВСУ оценивают в 200 миллиардов гривен.

Напомним, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявлял, что Россия уже испытывает роботизированные устройства.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, "Армия дронов" только за неделю уничтожила более 200 единиц техники ВС РФ. Среди "обезвреженного" — танки, пушки, минометы, комплексы ПВО и т.д.

В Воздушных силах рассказали, почему ночью российские оккупанты запустили только три дрона. Спикер Юрий Игнат отметил, что бывало такое, когда ВС РФ атаковали и одним БПЛА.