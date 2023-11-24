Україна готується до запуску "Армії роботів" та "Армії РЕБ", — Мінцифри

Міністр Михайло Федоров наголосив, що ринок буде відкритим та прозорим. До проєктів обіцяють залучати підприємців, які вже мають відповідний досвід.

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В Україні з’являться "Армія роботів" та "Армія РЕБ". Про це 24 листопада заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на ForbesTech-2023, як повідомили у "Інтерфакс-Україна".

"Скоро запустимо "Армію роботів", "Армію РЕБ". Ми будемо спиратися на нашу ідеологію — відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти", — розповів голова Мінцифри.

Він підкреслив, що важливо не лише пропонувати інноваційні розробки, але й уміти їх масштабувати.

У ЗМІ додали, що українська "Армія дронів" уразила рекордну кількість опорних пунктів ЗС РФ. На її фінансування у 2024 році заклали в бюджеті 43 мільярди гривень. Загальну потребу в закупівлі дронів для ЗСУ оцінюють у 200 мільярдів гривень.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявляв, що Росія вже випробовує роботизовані пристрої.

Зі слів міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, "Армія дронів" лише за тиждень знищила понад 200 одиниць техніки ЗС РФ. Серед "знешкодженого" — танки, гармати, міномети, комплекси ППО тощо.

У Повітряних силах розповіли, чому вночі російські окупанти запустили лише три дрони. Речник Юрій Ігнат зазначив, що бувало таке, коли ЗС РФ атакували й одним БПЛА.