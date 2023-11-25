Каждый дрон нес 900 кг тротила: в СБУ поделились деталями летней атаки на Крымский мост

В СБУ рассказали, что дрон SeaBaby был специально разработан для поражения Крымского моста. Украинские инженеры предложили перебить сваи, на которых держатся и опоры конструкции.

Силы обороны Украины атаковали Крымский мост два раза: 8 октября 2022 и 17 июля 2023 года. И вот в СБУ поделились новыми подробностями об операциях в документальном фильме "Крымский мост на бис. СБУ. Спецоперация победы".

Как рассказали глава СБУ Василий Малюк и бригадный генерал военной контрразведки с позывным "Хантер", 17 июля 2023 года 5 украинских дронов направили в сторону переправы через Керченский пролив. Однако планы пришлось изменить, ведь ВС РФ подняли в небо истребитель Су-27. Была выбрана новая цель, а именно фрегат "Адмирал Эссен".

По словам "Хантера", дрон SeaBaby был специально разработан для поражения опоры Крымского моста. Мост построен на большом слое ила, а под каждой опорой находится более 15 свай. Разрушить опоры тяжело, однако украинские инженеры решили перебить сваи. Тогда опора начнет тянуть мост вниз.

Сообщается, что беспилотники двигались двумя группами – два разведчика шли впереди, а еще трое находились сзади. Времени было максимум до 3-х ночи. Чтобы не быть обнаруженными вражеским самолетом, дроны сделали крюк в 70 километров.

Малюк рассказал, что в СБУ хотели уделить по фрегату, однако беспилотники обошли его на расстоянии в 1,5 километра. У Службы безопасности была четкая задача от Верховного главнокомандующего. К тому же, тогда ВС РФ уже знали о наличии у Украины морских дронов и на корабле были готовы к атаке.

Генерал "Хантер" рассказал, что первая группа из двух беспилотников смогла дойти до цели подорвать опоры Крымского моста. Каждый беспилотник нес 900 килограмм тротила. Другие три попытались все-таки догнать "Адмирал Эссен", но фрегат ушел в бухту Новороссийска. Тогда было принято решение подорвать три беспилотника возле ялтинского берега.

Напомним, что 5 ноября в ВМС рассказали, как россияне пытаются "спасти" Крымский мост. По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, оккупанты пытаются задымлять и перекрывать Крымский мост, чтобы уберечь его от ударов ВСУ.