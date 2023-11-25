"Мечта об Антарктиде": украинские полярники выпустили шеврон с боевыми пингвинами (фото)

Шеврон продается в паре с шопером и стоит 1 000 гривен. 500 гривен из этой суммы идет на поддержку полярников, которые защищают Украину в рядах ВСУ.

Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) вместе с брендом Яверета создали оригинальный шеврон "Мечта об Антарктиде", который несет в себе красоту ледяного континента, согретую традиционным украинским ковром. Об этом 24 ноября сообщил Национальный антарктический научный центр, который обеспечивает работу украинских полярников на антарктической станции "Академик Вернадский".

"Встречайте нашу новую коллаборацию, которая будет помогать "боевым пингвинам", — говорится в сообщении.

На шевроне изображены субантарктические пингвины, которые являются самыми многочисленными соседями украинских полярников. В дизайне использованы геометрические узоры: ромбы, взятые из домашнего ковра, и полоска различных фигур с подольского ковра, но в цветах юга планеты.

Шеврон продается в паре с шопером и стоит 1 000 гривен. Половина из этой суммы идет на поддержку полярников, которые защищают Украину в рядах ВСУ.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

В эти выходные есть возможность выиграть антарктический комплект: шеврон "Мечта об Антарктиде", книгу "Мечта об Антарктиде" Маркияна Прохасько с подписью автора и шопер для ношения вашей мечты.

В сообщении отмечается, что победителя розыгрыша выберут 28 ноября.

Станция "Академик Вернадский"

Академик Вернадский — единственная украинская антарктическая станция. Расположена на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Она работает постоянно и является метеорологической и геофизической обсерваторией. Главное назначение станции — проведение научных исследований в Антарктике.

Станция была основана в 1947 году как британская станция "Фарадей". В 1954 году ее перенесли на остров Галиндез. В феврале 1996 года была передана Британией Украине и переименована в честь украинского ученого, академика и первого президента НАН Украины Владимира Вернадского. Украина во время передачи станции уплатила за нее символическую цену в один фунт стерлингов.

Напомним, 8 октября украинские полярники показали фото новорожденных тюленят. Украинские полярники отметили, что из пяти маленьких тюленей Ведделла двое самцов и самка. А пол еще двух они пока не определили.