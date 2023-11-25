Мужчины пытались сбежать из Украины, но их задержали в 200 метрах от границы (карта)

Пароль "картошка" не помог мужчинам избежать армии. Такая услуга стоила "клиентам" от 5 000 до 8 000 долларов США.

Тайный пароль "картошка" и меры "конспирации" должны были бы помочь уклонистам выехать из Украины и избежать призыва в армию, однако пограничники поймали их в 200 метрах от границы. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Сотрудники оперативно-розыскного подразделения Чопского пограничного отряда остановили проводника и еще пятерых мужчин призывного возраста, которые двигались в направлении границы со Словакией.

По информации ГПСУ, задержанными оказались четверо жителей Львовской области и один из Хмельницкой области. Проводником был местный житель. Они прибыли разными путями в Закарпатье, чтобы оттуда отправиться в незаконное путешествие.

"Контрольное слово "картошка" должны были сказать правонарушители при посадке в авто, которым их должны были доставить до границы со Словакией. Указания мужчинам давали с разных номеров телефонов, соблюдая максимальные меры конспирации. Не помогло", — отметили в ведомстве.

Уклонистов поймали в 200 метрах от границы со Словакией. Такая услуга стоила "клиентам" от 5 000 до 8 000 долларов США.

Фото: google.com/maps

На переправщиков все из них вышли через соцсети. Пароль "картапля" и другие указания мужчинам давали по телефону с разных номеров, соблюдая максимальные меры "конспирации".

Все задержанные были доставлены в пограничное подразделение с целью выяснения обстоятельств правонарушения. Они будут привлечены к ответственности.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что на Закарпатье женщина организовала схему по бегству уклонистов. Вместе с ней работали еще три человека, двое из которых — несовершеннолетние. Фигурантам уже объявили о подозрении.