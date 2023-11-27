ВС РФ захватили часть промзоны в Авдеевке, — ISW (карта)

Военные блогеры РФ утверждали, что 26 ноября захвачена вся промышленная зона возле железнодорожной станции Ясиноватая-2, но ISW пока визуального подтверждения этих утверждений не нашел.

Российские войска подтвердили движение с определенным продвижением на северо-запад и юго-восток от Авдеевки. Институт изучения войны (ISW) сообщил подробности в отчете от 27 ноября.

В сообщении говорится о том, что геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, показывают, что войска оккупантов продвинулись в восточной части промышленной зоны на юго-восточной окраине города и к северо-западу от Красногоровки (7 км к северо-западу от Авдеевки).

Российская бронетехника атаковала украинские позиции в северной части промзоны на юго-восточной окраине Авдеевки. Военные блогеры РФ преимущественно сообщали, что оккупационный контингент захватил 26 ноября всю промышленную зону. Речь шла о локации возле железнодорожной станции Ясиноватая-2, но ISW пока визуального подтверждения этих утверждений не нашел.

Российские войска 26 ноября организовали наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и подтвердили соответствующее наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, демонстрируют, что войска РФ незначительно продвинулись на юго-запад от Первомайского (24 км к востоку от Купянска).

Фото: ISW

Ситуация возле Авдеевки — данные от Генштаба ВСУ

Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, как говорится в отчете Генштаба ВСУ за 27 ноября. Оккупанты регулярно используют авиацию. Украинские защитники и в дальнейшем стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Напрасными были наступательные действия российских захватчиков восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалиново, Степного, Северного, Первомайского и самой Авдеевки, где силами обороны отражено 30 атак.

Напомним, 25 ноября аналитик назвал боевые задачи оккупантов в районе Авдеевки. Военный обозреватель Александр Коваленко назвал четыре боевые задачи оккупантов и спрогнозировал их выполнение российскими войсками.