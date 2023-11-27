Уязвимы из-за атак ВСУ: ВС РФ жалуются на проблемы на левом берегу Херсонщины, — ISW (карта)

По данным аналитиков, противник регулярно сообщает о халатном отношении командиров и о трудностях с координацией действий. Активные действия украинских защитников создают для них дополнительную опасность.

У российских захватчиков на левобережной части Херсонской области, которая остается временно оккупированной, огромные проблемы. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 26 ноября.

По данным аналитиков, противник уже признал уязвимость своих наземных линий связи на левом берегу региона. Также регулярно поступают сообщения о том, что они не могут противостоять наступательным операциям ВСУ.

Эти данные распространяют российские блогеры. К примеру, как отметили в ISW, один из них заявил, что личный состав 70-й мотострелковой дивизии регулярно пишет ему с жалобами на то, что логистика в районе населенного пункта Крынки крайне уязвима из-за ударов БПЛА украинских защитников. Это всего в 30 километрах от областного центра и в 2 км от реки Днепр.

Оккупанты начали чаще жаловаться на уязвимое положение в Херсонской области Фото: ISW

"Российские войска в этом районе испытывают трудности с координацией действий подразделений, а также с халатностью командиров на уровне роты и батальона", — продолжают аналитики.

Так называемый "блогер" РФ предложил войскам противника под населенным пунктом Крынки создать отдельную роту, которая будет якобы бороться с дронами ВСУ. Укомплектовать ее могут личным составом отдельного разведывательного батальона 70-й дивизии.

Отдельно было отмечено, что сейчас российские наземные линии связи на левом берегу Днепра, среди которых автодорога Е58 Антоновка – с. Саги, находятся слишком близко к линии реки. Это делает их уязвимыми для перехватов украинскими защитниками.

Есть еще ряд проблем, на которые регулярно жалуются россияне. Среди них: недостаточная огневая поддержка, плохая координация действий, контрбатарейная борьба и противовоздушная оборона.

"Российские источники постоянно заявляют, что их войска не способны вытеснить ВСУ из населенного пункта Крынки, а вместе с тем, что украинские силы ныне не могут добиться существенного оперативного продвижения в районе левого берега", – указали в ISW.

Напомним, 23 ноября сообщалось, что в РФ подтвердили присутствие ВСУ на левом берегу Днепра. По данным аналитиков, некоторая активность Сил обороны наблюдается возле населенных пунктов Пойма и Алешки. Но ВС РФ сузили украинский плацдарм в районе Крынок в последние дни.