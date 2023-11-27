"Сама себе пресс-служба": в Раде и войске отреагировали на выпад Безуглой в адрес Залужного

Парламентарий Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "должен уйти", потому что не имеет плана на 2024 год. Теперь она убеждена, что ее пытаются запугать.

Народная депутатка от партии "Слуга народа" и заместительница комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий Валерий Залужный должен уйти. Пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в комментарии "Украинской правде" 26 ноября высказалась относительно ее заявления.

Безуглая требует отставки Залужного — реакция "Слуги народа"

Представительница "Слуги народа" посоветовала журналистам обращаться с вопросами относительно слов Безуглой о Залужном к ней самой.

"Она сама себе пресс-служба и сама отвечает за свои слова", — подчеркнула Палийчук.

Безуглая требует отставки Залужного — реакция оборонного комитета Рады

Также заявление нардепки прокомментировал для LIGAnet член парламентского оборонного комитета Роман Костенко.

По его словам, слова Безуглой стоит воспринимать как попытку дискредитации главнокомандующего ВСУ.

Кроме того, Костенко "подробно остановился" на том, какие планы и кому должен предоставлять Залужный, и может ли партия влиять на высказывания своих депутатов.

Безуглая требует отставки Залужного — реакция военных

Заместитель командира 3 ОШБр и майор ВСУ Максим Жорин заявил, что "отдельные депутаты" не имеют отношения к войску и "позорят своими действиями всю страну".

"Всем было бы намного лучше, если бы глупые, некомпетентные и неадекватные люди не совали свой нос в дела мобилизации, войны и военных", — добавил Жорин.

Публикация Максима Жрина от 26 ноября Фото: Скриншот

Безуглая заявила, что ее "хотят запугать"

27 ноября нардепка написала, что борется за военных и "не предала" их.

"Боль борьбы с (Алексеем, — ред.) Резниковым и за изменения в МОУ. Боль борьбы за изменения в ВСУ. Эта боль со мной", — отметила Безуглая.

Парламентарий подчеркнула, что ее "не запугаешь", ведь она "видела смерть и победу".

Публикация Марьяны Безуглой от 27 ноября Фото: Скриншот

Напомним, нардепка от "Слуги народа" Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за то, что он не предоставил план на 2024 год. По ее словам, военное руководство, которое "не может предоставить никакого замысла", должно уйти.

Безуглая не впервые раскритиковала Залужного. Ранее она заявляла, что "генерал ни разу не был ни в одном ТЦК". Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил, что считает публикации депутатки "откровенной дискредитацией".