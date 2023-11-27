Конгресс может проголосовать за помощь Украине и Израилю 4 декабря, — Politico

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер говорит, что сейчас главной преградой в пакете помощи является проблема границ США. Республиканцы не поддержат одно большое решение о финансировании без решения проблемы иммигрантов.

У Пентагона заканчиваются средства на военную помощь Украине. Лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер планирует провести голосование по выделению финансирования на следующий финансовый год. Об этом сообщает Politico.

Шумер планирует создать определенную срочность в вопросе выделения военной помощи Украине и Израилю. Объявление демократа состоялось в воскресенье, 26 ноября. Таким образом он давит на то, чтобы законодатели согласовали вопрос о безопасности границы, который войдет в единый пакет голосования вместе с Украиной и Израилем.

Сейчас именно этот вопрос, по словам Шумера, является основным препятствием для предоставления финансирования Украине, Тайваню и Израилю. Также он добавил, что демократы готовы работать над решением вопросов иммиграции, но если республиканцы займут слишком жесткую позицию, то это может поставить под угрозу весь пакет, который предлагал Джо Байден.

В издании отмечают, что в Сенате почти наверняка есть 60 голосов для того, чтобы проголосовать за помощь Украине, но республиканцы предупредили, что не сделают этого без соглашения о границе.

"Ничто не сделает таких автократов, как Путин или Си, сейчас более счастливыми, чем то, что Соединенные Штаты колеблются в поддержке украинского народа и его военных. Это не только украинская или трансатлантическая безопасность, это также и американская безопасность, потому что бесконтрольный Путин — это наглый Путин", — написал Шумер в своем письме.

Несколько недель назад была сформирована двухпартийная коалиция, чтобы достичь соглашения, которое бы объединило запрос Байдена на более 100 миллиардов долларов для помощи Украине, Израилю, Тайваню и решения проблемы с защитой границ.

Напомним, 17 ноября Финляндия направит Украине пакет военной помощи на 100 млн евро.

Также СМИ писали, что Конгресс может утвердить помощь Украине не раньше середины декабря.