Не выдержала скорби: на Кировоградщине одновременно похоронили военного и его мать (фото)

Как информируют в местной власти, защитник Валерий Василенко погиб 22 ноября, сердце матери Анастасии Тодосиенко остановилось через два дня после известия о сыне.

В войне с российскими оккупантами погиб Валерий Василенко. Не выдержав скорби по сыну через два дня после гибели героя, остановилось сердце матери Анастасии Ивановны Тодосиенко. Об этом сообщили на странице Светловодской громады в Facebook.

В субботу, 25-го ноября, община встретила погибшего защитника Украины, Валерия Владимировича Василенко, который вернулся домой "На щите".

В сообщении отмечают, что защитник погиб 22 ноября от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

"А 24-го ноября 2023 года остановилось сердце матери Анастасии Ивановны Тодосиенко, не выдержав скорби по сыну", — добавляют в громаде.

Как информируют в местных властях, на центральной площади Светловодска собрались родные, друзья, побратимы, земляки и те, кто просто знал защитника, чтобы "вместе помолиться и почтить его последний земной путь".

"Стойкостью и силой наших воинов восхищается весь мир. Но, к сожалению, не все они возвращаются домой живыми. Безжалостная и жестокая война забирает лучших защитников Украины. Мы потеряли еще одного сына. Очень трудно воспринимать потерю наших защитников, трудно находить слова поддержки для родных", — говорится в заметке.

Похоронили защитника на местном кладбище вместе с матерью.

Напомним, что в районе Авдеевки погиб марафонец Сергей Иваненко. После начала полномасштабного вторжения российских войск украинский спортсмен служил в территориальной обороне, а затем участвовал в боях в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что на фронте погибли украинские хоккеисты Макар Ерофеев и Алексей Логинов.