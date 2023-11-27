Ветер "сдувает" БПЛА: Игнат рассказал, продолжит ли РФ атаковать Украину в непогоду

По словам спикера Воздушных сил, не зря существует термин "нелетная погода". Ветер, похолодание и снег безусловно влияет как на противника, так и на ВСУ.

В Украине значительно похолодало и погодные условия ухудшились, что может создать дополнительные проблемы для оккупантов. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона 27 ноября рассказал, сможет ли противник продолжить атаки.

По его словам, погодные условия действительно можно назвать сложными и не просто так ведь существует термин "нелетная погода". Холод, снег, сильный ветер и плохая видимость действительно влияет на действия ВС РФ.

Они не смогут так активно использовать свою авиацию, а также "прицельно" запускать дроны-камикадзе иранского происхождения Shahed.

"Если сильный ветер, то это может влиять, потому что может просто сдувать те беспилотники. Меньше это влияет на крылатые ракеты. А БПЛА — это фактически самолет, который имеет свои летные характеристики, мощность, дальность полета, поэтому непогода несколько влияет", — заявил Юрий Игнат.

К слову, резкие перепады температуры также могут повлиять на работу авиации. Может произойти обледенение фюзеляжа самолета, что усложняет задачи как для противника, так и для нас.

Также, продолжает спикер Воздушных сил, плохие погодные условия не проходят бесследно для систем противовоздушной обороны, которые так необходимы для Украины сегодня для защиты от российских атак.

"Если зенитно-ракетные системы могут без проблем уничтожать летательные аппараты, средства воздушного нападения врага, то есть крылатые ракеты, дроны, то уже для мобильных огневых групп плохая видимость является очень негативным фактором эффективности их работы", — заявил Юрий Игнат.

Напомним, 26 ноября сообщалось, что в "Укрэнерго" объяснили, как ВС РФ едва не устроили блэкаут в Киеве. 25 ноября в столице планировали ввести отключение света, пока бригады энергетиков ликвидируют последствия массированной атаки БПЛА. При этом Киев сумел прожить этот день без каких-либо графиков.