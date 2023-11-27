"Удачная копия": дроны Shahed могли придумать не в Иране, — Игнат (фото)

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, первые беспилотники, сильно напоминающие иранские БПЛА Shahed, были разработаны еще в 1980-х годах.

Прототип беспилотных летательных аппаратов Shahed, возможно, был разработан в Германии в 1980-х годах. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью порталу "Новинарня" от 27 ноября.

Отвечая на вопрос о том, совершенствуют ли в России БПЛА Shahed, Юрий Игнат отметил, что россияне не имеют возможности самостоятельно изготовить подобное устройство. По его словам, в РФ не могут производить систему управления, GPS-навигацию и двигатели. Ряд запчастей оккупанты закупают у других стран.

"Можно изготовить деревянный винт, фюзеляж из композитного материала или что-то напечатать на 3D-принтере. А все, что касается более сложных технологий – россияне не могут сделать", — заявил Игнат.

Спикер также отметил, что в Сети распространяется информация о том, что современные БПЛА Shahed были придуманы в Германии еще в 1980-х годах. Он отметил, что иранский аппарат имеет визуальное сходство с немецкой разработкой.

"Выходит, это не просто Иран что-то такое сделал, чего мы здесь (в Украине) не можем сделать. Это – удачная копия, сделанная благодаря "трудолюбию" иранского народа. Россия же их может складывать у себя на производстве, но не с нуля производить", — сказал Игнат.

Что известно о прототипе иранского дрона Shahed

По данным портала Defense Express от 15 ноября, прообраз иранского дрона-камикадзе Shahed-136, который Россия называет "Герань-2", был создан в 20-м веке немецкими инженерами и назывался Die Drohne Antiradar (DAR).

Запуск немецкого Die Drohne Antiradar во время испытаний в 1980-х годах Фото: WTS

В середине 1980-х годов ФРГ и США начали совместный проект по созданию одноразового БПЛА, который мог бы помочь выявлять и поражать советские РЛС, а также служить приманкой для обнаружения ПВО стран "Варшавского договора".

БПЛА Die Drohne Antiradar должны были появиться в немецкой армии в 90-х годах, однако после окончания "Холодной войны" необходимость в них отпала, а следы проекта затерялись.

Напомним, 26 ноября российские медиа сообщили, что атака на город Тула была осуществлена при помощи дронов, похожих на Shahed. По одной из версий, ВСУ атаковали российский город беспилотниками, сделанными по типу "летающего крыла".