Огненный след: в Президентской бригаде показали, как попали FPV по транспорту РФ (видео)

По информации в социальных сетях, вероятно, дрон повредил топливный бак, что привело к возгоранию автомобиля.

Бойцы 3-го механизированного батальона Президентской бригады поразили российский УАЗ. Видео попадания в транспорт Российской Федерации опубликовали Сухопутные войска ВС Украины на странице в Facebook.

"Огненная красота. Работает 3 МБ Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого", — говорится в сообщении

В Telegram-канале "Добрик.live" сообщили, что, вероятно, дрон повредил топливный бак, что привело к возгоранию автомобиля. На опубликованных кадрах, видно, как после попадания украинского БПЛА транспорт врага загорелся и пытался "убежать", оставляя после себя "огненный след".

"Скорее всего, дрон влетел в топливный бак и произошел такой эффект возгорания коряги", — отмечают в заметке.

Уничтожение техники РФ

Напомним, 24 ноября в пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили, что российскую пехоту во время штурма и три десятка бронированной техники ликвидировали на фронте.

Сичеславская бригада 24 ноября показала уничтожение войск РФ. Украинские военные с помощью беспилотника заметили российскую пехоту, блиндаж и УАЗ. После точных ударов военные РФ погибли, а техника взорвалась. Российские оккупанты пытаются "вгрызться" в украинскую землю, в частности для этого строят блиндажи и маскируют военную технику, однако враг не сможет спрятаться от дронов Сичеславских десантников.

На Купянском направлении пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальной Граница" трофейным FPV-дроном поразили экскаватор оккупантов. Бойцы использовали захваченный у врага дрон и на длительное время "замедлили" им строительство фортификационных сооружений.

Напомним, "Милитарный" со ссылкой на социальные сети сообщил, что модернизированный Т-64БМ "Булат" несмотря на поражение двумя дронами-камикадзе смог покинуть поле боя.