Украинский "Булат" выдержал два попадания российских дронов-камикадзе (видео)

От поражения башни защитила украинская динамическая защита "Нож", другой дрон попал в моторный отсек, но Т-64БМ смог покинуть опасную зону.

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Модернизированный Т-64БМ "Булат" несмотря на поражение двумя дронами-камикадзе смог покинуть поле боя. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на социальные сети.

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В сети появилось видео, на котором заметно поражение украинского Т-64БМ "Булат" двумя дронами-камикадзе. Удары пришлись в башню и моторный отсек машины. Несмотря на это танк смог покинуть место удара и сохранился. Затем танкист показал, что от удара пробило радиатор двигателя. При этом динамическая защита "Нож" сработала и защитила от поражения башню машины. По словам автора ролика, на основном бронировании башни нет даже царапинки.

Места поражения танка дронами-камикадзе Фото: скриншот

"Нож" — это украинская динамическая защита (ДЗ). Принцип действия любого ДЗ заключается в том, что внутри контейнера есть взрывчатка, которая срабатывает при поражении машины кумулятивной струей. По своей эффективности "Нож" значительно лучше "Контакт-1" или "Контакт-5". Последние два не эффективны против тандемных кумулятивных боеприпасов, бронебойно-подкалиберных и боеприпасов с ударным ядром.

Сравнительная таблица эффективности динамических защит

Испытаниями доказано, что украинский "Нож" защищает на:

85% от не тандемных кумулятивных боеприпасов;

25% от тандемных кумулятивных боеприпасов;

80% от бронебойно-подкалиберных;

60% от боеприпасов с ударным ядром.

Напомним, 21 ноября СМИ впервые показали модернизированный Т-64БВ1К, который представили в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в Украине наладили модернизацию танков Т-64 до образца БВ 2022 года