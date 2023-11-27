На Киевщине воинская часть продавала продукты в магазины и рестораны, — ГБР (фото)

По информации следствия, злоумышленники продавали предназначенные для военных продукты и подделывали документы об объеме поставленных продуктов.

В одной из воинских частей Киевской области разоблачили злоумышленников, которые продавали продукты предназначенные для военнослужащих. Об этом сообщают в Государственном бюро расследований (ГБР).

По информации следствия, часть продуктов, которая привозились для питания военных, продавалась на рынке, в ресторанах и магазинах. Известно, что таким образом незаконно присваивалось не менее 30% товара. Соответственно уменьшались суточные нормы питания для военных.

Фото: державне бюро розслідувань

Кроме того, должностные лица воинской части привлекли к незаконной деятельности два частных предприятия. В ГБР сообщают, что в документах указывался объем продуктов на миллионы гривен, однако фактически в воинскую часть они не доставлялись. По такой схеме подозреваемые присвоили более 5 млн гривен.

Фото: державне бюро розслідувань

За присвоение и растрату военного имущества о подозрении было сообщено четырем лицам. По информации Офиса генпрокурора, во время обысков правоохранители изъяли авто, на котором перевозили продукты, поддельные документы, "черную" бухгалтерию и 1 млн гривен.

За содеянное подозреваемым грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в начале этого года в Украине возник скандал из-за закупки "золотых яиц" по 17 грн/ед. Тогда еще действующий министр обороны Алексей Резников сказал, что его тоже удивила такая цена на продукт, и только после скандала он начал разбираться в документах. Также журналисты провели расследование и выявили нарушения в закупке курток для военных.