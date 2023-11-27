Мобилизация в Украине: как найти свое место в ВСУ по профессии

Желающим пополнить ряды защитников Украины необходимо учесть спрос на те или иные специальности в войсках. Для получения необходимых навыков также можно записаться на курсы или тренинги.

В условиях военного положения в Украине всеобщая мобилизация продолжается. Однако те, кто не хочет ждать призыва, могут найти себе место в ВСУ самостоятельно, пишет "24 канал".

Служба в ВСУ — два главных шага

Первый шаг — это определить свои знания и умения. Что вы умеете делать? Какие у вас навыки? Если вы имеете гражданскую профессию, то, скорее всего, сможете найти соответствующую вакансию в Вооруженных силах Украины.

Вторым шагом необходимо изучить потребности ВСУ. Какие специальности сейчас востребованы? Какие навыки необходимы для того, чтобы быть эффективным в боевых условиях?

Подготовка к службе в ВСУ — обучение

Если вы не сразу понимаете, чем можете быть полезны, то можно пройти обучение. Например, можно записаться на курсы управления беспилотными летательными аппаратами. Операторы БПЛА сейчас очень востребованы.

Никто не приходит на фронт универсальным солдатом. Всему можно научиться, но чем раньше вы начнете, тем лучше.

Зеленский анонсировал важные изменения в мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важнейшие реформы в процессе мобилизации. В частности, он поставил определенные задачи Главнокомандующему ВСУ и министру обороны.

В частности, Зеленский отметил необходимость повышения эффективности работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также ускорения процессов демобилизации и мобилизации.

Реформы призваны сделать мобилизацию более справедливой и эффективной, а также повысить мотивацию граждан Украины к защите Родины.

Напомним, юрист Артем Ковалев рассказал, что во время действия военного положения некоторые категории мужчин могут выехать за границу. Однако окончательное решение принимают представители Госпогранслужбы.