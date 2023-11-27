В Украине хотят усилить мобилизацию: 38% граждан поддерживают эту идею, — опрос

По мнению опрошенных граждан, самой популярной причиной для избежания службы является страх за собственную жизнь.

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В Верховной Раде готовят законопроект по мобилизации, который должен отменить право на отсрочку от военной службы для некоторых категорий украинцев. В издании "Пульс недели" 27 ноября проинформировали, как к этому относится население.

Для исследования эксперты проанализировали анкеты 600 совершеннолетних граждан. Теоретическая погрешность статистики не превышает 4%.

С тем, что в Украине надо усиливать мобилизацию, согласны более 38% опрошенных. В то же время против усиления призыва выступили более 39% респондентов. Вторым по популярности после "скорее да" стал ответ "затрудняюсь ответить". Его выбрали 22,4% людей.

В топе причин, которые, по мнению участников опроса, останавливают украинцев от мобилизации в армию:

страх за свою жизнь — 70%;

неуверенность в том, что государство обеспечит семью в случае гибели — 42,9%;

страх перед возможными травмами или инвалидностью — 42,9%.

Также среди популярных вариантов были: страх неизвестности, некомпетентность командования, нечестность ВВК, недостаточная подготовка, неопределенность относительно продолжительности службы, страх оставить семью без опеки, информация об издевательствах в ТЦК или воинских частях, страх потерять свободу.

Меньше всего респондентов выбрали в качестве причины избежания мобилизации отсутствие патриотизма, низкие зарплаты военнослужащим и страх потерять работу.

Статистика по исследованию Active Group Фото: Пульс недели

Напомним, юрист и младший лейтенант запаса Владимир Романчук рассказал, действуют ли повестки, "врученные" через родственников, СМС или телефонный звонок.

Представитель командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо ответил, как в Украине наказывают за уклонение от мобилизации. По его словам, проблема "не такая массовая".