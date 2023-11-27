Минус наблюдательный пункт и блиндаж: бойцы показали, как "снежинки" с неба целят в ВС РФ (видео)
Пограничники "Стального Границы" на Купянском направлении атаковали позиции оккупантов ударными дронами.
Пограничники бригады "Гвардии наступления" "Стальной Граница" на Купянском направлении попали в наблюдательный пункт и блиндаж оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба бригады.
"Стальной снегопад" на головы оккупантов. Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной Граница" на Купянском направлении продолжают беспощадно уничтожать врага. На этот раз взрывные "снежинки" с пограничного ударного дрона попали в наблюдательный пункт и блиндаж", — говорится в сообщении.
Отмечается, что потери врага доразведываются.
На кадрах видно, как гвардейцы с помощью дронов со взрывчаткой попали о вражеских позициях.
Напомним, что пилот украинского БпЛА заметил в небе российский дрон-разведчик, который корректировал огонь артиллерии ВС РФ. Боец ВСУ принял решение уничтожить вражеского наводчика воздушным тараном. В результате вражеская "птичка" упала.
Ранее сообщалось, что ударный дрон "Пегас" взорвал российскую ТОС "Солнцепек". ТОС-1А "Солнцепек" российские оккупанты поставили вблизи разрушенных зданий.