Разгром РФ не в интересах США: оружие поставляют, чтобы только удержать фронт, — Newsweek

По словам журналистов, РФ располагает внушительным арсеналом оружия массового уничтожения. На фоне растущей угрозы со стороны Китая борьба за власть в РФ создаст множество новых проблем Белому дому.

В Вашингтоне опасаются, что стратегическое поражение Кремля в Украине вызовет хаос в самой России и, возможно, приведет к свержению президента Владимира Путина и последующей борьбе за власть. Об этом пишет Newsweek.

Утверждение о том, что США предоставляют Украине достаточно военной помощи, чтобы удержать врага, но недостаточно для победы звучит рефреном с февраля 2022 года, отмечают авторы публикации.

РФ располагает внушительным арсеналом оружия массового уничтожения, и на фоне растущей угрозы со стороны Китая евразийская анархия создаст множество новых проблем для Белого дома.

"Украинцы видят продолжающуюся нерешительность и такие умонастроения, в основе которых беспокойство по поводу возможной эскалации, чтобы каким-либо образом не провоцировать россиян", — объяснил Дэниел Вайдич, президент Yorktown Solutions и один из самых известных сторонников Украины в Вашингтоне.

По его словам, в практическом отношении сохраняется большая осторожность, что вызывает у Киева вопросы относительно того, действительно ли в Вашингтоне хотят, чтобы украинцы победили россиян.

"Украинцы считают, что, несмотря на всю помощь, несмотря на то, что администрация так много делает, все равно много осторожности, потому что нет желания, чтобы украинцы нанесли россиянам решительное поражение. Опасаются, что это приведет к внутренней смуте и развалу России", — добавил он.

Напомним, что Лавров ответил Остину на слова о захвате Балтии и Польши после Украины.

Также сообщалось, что РФ потеряла военное преимущество в Балтийском регионе из-за войны в Украине.