"Мобилизация станет более гибкой": в СНБО рассказали об изменениях для призывников в Украине

Украинская армия будет сотрудничать с двумя крупнейшими кадровыми компаниями. Военнообязанных будут мобилизовать на конкретные должности, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В Украине планируют изменить порядок мобилизации во время войны. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Он отметил, что новые изменения будут касаться привлечения коммерческих рекрутинговых компаний для проведения более целенаправленного призыва и заверения военнообязанных в том, что во время службы те будут выполнять роли, которые соответствуют их навыкам, а не будут просто отправлены на фронт.

"Некоторые люди боятся, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут заниматься другой деятельностью... Сейчас у нас новый министр с новым подходом", — сказал Алексей Данилов.

По его словам, украинская армия будет сотрудничать с двумя крупнейшими кадровыми компаниями Украины.

"Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые нужны, и люди будут соглашаться на конкретную должность. Например, им нужны сварщики или слесари и так далее", — пояснил он.

Издание со ссылкой на источник в Минобороны подтвердило подписание контрактов с кадровыми компаниями, однако не сообщило подробностей. Журналисты отметили, что неизвестно, насколько рекрутинговые компании будут привлечены к процессу мобилизации и на каком уровне будет продолжаться общий набор военнообязанных.

Напомним, юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчук сообщил, что представители ТЦК и СП имеют право вручать повестку только лично. Тогда как официальным приглашением не считаются сообщения о необходимости явиться в военкомат, переданные родственниками, присланные по почте или по телефону.

Юрист Артем Ковалев заявил, что во время войны некоторые категории мужчин могут выехать за границу. Однако окончательное решение об этом принимают представители Госпогранслужбы.