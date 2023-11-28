Белый дом и Пентагон: в КНДР утверждают, что их шпион-спутник сделал первые снимки, — Reuters

По информации военных и аналитиков, Северная Корея несколько "преувеличила" возможности своего спутника-шпиона, поскольку для его настройки прошло мало времени.

В Северной Корее заявили, что их разведывательный спутник якобы сделал фото Белого дома, Пентагона и американских авианосцев на военно-морской базе Норфолк. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное северокорейское агентство KCNA.

Кроме того, там добавили, что были сделаны фотографии столицы Южной Кореи Сеула и городов Мокпхо, Кунсан, Пхентек и Осан, где расположены основные военные базы США. При этом в агентстве зафиксировали, что эти фото уже видел Ким Чен Ын.

Как отмечает Reuters, в субботу, 25 ноября, Ким еще раз посетил центр управления, чтобы изучить дополнительные фотографии, сделанные утром в различных целевых регионах Южной Кореи. На одной из фотографий якобы был изображен американский авианосец "Карл Винсон", который во вторник, 21 ноября, прибыл в порт южнокорейского города Пусан.

В ходе визита Ким также ознакомился с фотографиями военно-морской базы США Перл-Харбор и базы ВВС Хикем, которые якобы были сделаны спутником, когда он пролетал над Гавайями рано утром в субботу, 25 ноября.

Реакция на "запуск" спутника-шпиона — что известно

Северная Корея, которая обладает ядерным оружием, "запустила" спутник во вторник, 21 ноября, но представители Министерства обороны Южной Кореи и аналитики заявили, что его возможности не были проверены независимыми экспертами.

Кроме того, официальные лица Южной Кореи и Японии, которые первыми сообщили о запуске, не смогли сразу уточнить, действительно ли спутник находится на орбите.

США в этот же день "решительно осудили" запуск шпионского спутника КНДР. В заявлении пресс-секретаря Белого дома по вопросам национальной безопасности Эдриен Уотсон говорится о том, что этот запуск был "наглым нарушением нескольких резолюций Совета безопасности ООН" и может дестабилизировать безопасность в регионе.

При этом она напомнила, что резолюции Совета безопасности ООН запрещают любые запуски спутников Северной Кореей, поскольку они рассматриваются как прикрытие для испытаний ее ракетных технологий.

"Американские власти призвали все страны осудить запуск, а Северную Корею "сесть за стол серьезных переговоров", — сказала Уотсон, добавив, что команда национальной безопасности Белого дома оценивает ситуацию в тесной координации с союзниками и партнерами.

На информацию Reuters от 27 ноября США никак не отреагировали.

Что известно о шпионских спутниках КНДР

Этот запуск стал первым после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию в сентябре этого года. Во время поездки Ким осмотрел космический стартовый центр и получил от президента России Владимира Путина обещание помочь Пхеньяну построить спутники, поскольку ранее КНДР дважды не удавалось запустить их.

Всего с 2022 года Северная Корея осуществила около 100 ракетных испытаний.

Напомним, 19 ноября министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея "почти решила" свои проблемы с ракетными двигателями "с помощью России".

Ранее, 16 ноября, военный аналитик Шон Белл в своем подкасте предположил, что Северная Корея может рассчитывать на технологическую помощь со стороны России в обмен на предоставленное Пхеньяном оружие. Он отметил, что КНДР хочет иметь военный спутник и уже дважды пыталась запустить его.