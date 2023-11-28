Может запускать "Калибры": ВС РФ вывели в Черное море фрегат, несмотря на шторм (фото)

Силы обороны юга заявили, что корабль "адмирал Макаров" может нести до 8 ракет "Калибр".

Российские войска вывели в море на боевое дежурство фрегат "адмирал Макаров", несмотря на сильный шторм. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга в Telegram.

Сообщается, что этот корабль может нести до 8 ракет "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы повышен", — говорится в сообщении.

Адмирал Макаров в Черном море Фото: Скриншот

Адмирал Макаров ВМС РФ: что о нем известно

"Адмирал Макаров" — фрегат Военно-морского Черноморского флота России. Назван в честь вице-адмирала Российского императорского флота Степана Макарова. Был спущен на воду в Балтийском море 2 сентября 2015 года. Экипаж состоит из 180 человек. Является носителем тактического ударного вооружения, а именно ракет "Калибр".

Напомним, что 22 ноября Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских беспилотных катеров в Черном море. По данным российского ведомства, безэкипажные средства принадлежали ВМС Украины и двигались в сторону неподконтрольного Крыма. Оккупационная администрация полуострова никак не комментировала информацию Минобороны РФ.