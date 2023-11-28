Оккупанты наносят удары и удерживают инициативу, несмотря на большие потери, — DeepState

По словам аналитиков, под Бахмутом россияне давят на Клещеевку и Андреевку. На Авдеевском направлении противник продолжает активные штурмовые действия.

Российские оккупанты продолжают удерживать инициативу на фронте. Они наращивают силы, несмотря на большие потери. Погодные условия на них почти не влияют. Об этом сообщили аналитики группы DeepState.

В новом отчете говорится, что на Сватовском участке фронта ВС РФ не смогли закрепиться в Синьковке, однако их передовые позиции прямо перед населенным пунктов.

"Из-за ряда факторов, возле Лимана Первого продолжается ползучий уход. Враг производит ротацию личного состава и подтягивает новомобилизованные ресурсы. Попытка противника возобновить наступление у Новоселовского провалилась. В Серебрянском лесничестве атаки врага были также отбиты", — сказано в отчете.

По словам аналитиков, под Бахмутом россияне давят на Клещеевку и Андреевку. Кроме того, продолжается давление севернее Курдюмовки. Силы врага активизировались в Майорском районе.

Кроме того, как отметили в DeepState, на Авдеевском направлении противник продолжает активные штурмовые действия южнее Новокалинового, возле Степного, у водонасосной станции возле Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ). Также ВС РФ наступают с Опытного и Водяного.

"Практически все удается отразить. Отдельно хотим отметить защитников Первомайского из 59 ОМПБр, отражающих постоянные атаки московитов из Песков. Враг пытался улучшить тактическое положение в Марьинке и возле Новомихайловки – изменений не зафиксировано", — отметили аналитики.

В отчете говорится, что на остальных отрезках почти без изменений. Продолжаются бои.

Напомним, что 27 ноября сообщалось, что британская разведка озвучила потери ВС РФ в боях за Авдеевку. По словам аналитиков, ранее рекордным месяцем для противника был март, когда велись активные бои за Бахмут. Теперь, когда наступление перешло на Авдеевку, ущерб для противника увеличился.