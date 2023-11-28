Украина должна сохранять инициативу на фронте, иначе может произойти катастрофа, — эксперт

По словам аналитика Роберта Кларка, Западу нужно проанализировать контрнаступление ВСУ и понять, что требуется украинским силам для прорыва российской обороны.

Несмотря на то, что контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов, прогресс Украины достоин восхищения. Киев должен сохранять инициативу на фронте, иначе это может привести к катастрофическим последствиям. Об этом написал политический и военный аналитик Роберт Кларк в статье для The Telegraph.

По его словам, предложения о мирных переговорах на данном этапе игнорируют оправданный гнев, украинцев, который направлен против военных преступлений России: похищенных детей, пыток, убийств, массовых исчезновений и неизбирательных бомбардировок.

"Фактически, открытые дискуссии о мире на данном этапе являются четким показателем того, насколько моральным банкротом стала большая часть западной политической элиты", — заявил Кларк.

Он отметил, что Запад должен признать, что война в Украине продлится долго. Ему нужно проанализировать контрнаступление ВСУ и понять, что требуется украинским силам для прорыва российской обороны.

Кларк считает, что лучшее, что сейчас может предложить Украине Запад, — это дальнобойные ракеты.

"Полностью боеспособные ракеты ATACMS, а не устаревшая версия малой дальности, которую США готовы предоставить, сами по себе были бы очень полезной в войне", — написал Кларк.

Он заявил, что, когда в Украину прибудут обещанные истребители F-16, они должны быть полностью оснащены таким вооружением, как крылатая ракета JASSM. Немецкий Taurus мог бы стать эффективной альтернативой.

Кроме того, Кларк отметил, что Запад должен продолжать поставки 155-мм боеприпасов, артиллерийских систем и других видов вооружения.

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