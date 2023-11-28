СБУ задержала корректировщицу десятков Shahed по Одессе (фото)
По данным следствия, задержанная была участницей агентурной сети РФ, перед которой стояла передавать координаты для ударов оккупантов и корректировать новые атаки.
Служба безопасности Украины задержала жительницу Одессы, которая скорректировала десятки "Шахедов" по городу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как сообщили в источнике, фигурантка передала агрессору десятки геолокаций, где, по ее убеждению, якобы базировались подразделения ВСУ.
Важно отметить, что в августе этого года СБУ разоблачила и сообщила о подозрении двум другим участникам этой агентурной сети. Среди них – агент с оперативным псевдонимом "Diezel" и его жена, которая была "связной" российской ГРУ и сейчас скрывается от правосудия в Санкт-Петербурге.
В настоящее время задержана третья фигурантка. По ее координатам оккупанты наносили прицельные воздушные удары, прежде всего с применением дронов-камикадзе типа "Шахед".
На фюзеляжах вражеских БПЛА захватчики делали надписи "от имени" прокремлевского Телеграмм-канала, который военная разведка России использует для вербовки и сотрудничества с агентами.
"Она через анонимный чат в популярном мессенджере поддерживала коммуникацию с координатором агентурной сети – кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведцентра российской ГРУ Григорием Ивановым. После вражеских ударов по Одессе фигурантка отчитывалась своему "куратору" о последствиях "прилетов", — говорится в сообщении.
Также в СБУ отметили, что она проводила доразведку вблизи инфраструктурных объектов областного центра, которые вызвали заинтересованность в военной разведке страны-агрессора.
Фигурантка находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
Напомним, Служба безопасности Украины расследует более 8 тыс. дел в отношении коллаборационистов. Фигурантами по делам проходят более 2,9 тыс. человек. За свою деятельность 330 человек уже получили приговоры суда.
Также в начале ноября в службе безопасности сообщили, что разоблачили имена 26 человек, которые пытали людей на Херсонщине. Среди них 25 жителей области, которые добровольно начали работать с врагом. Самому молодому из подозреваемых всего 21 год.