СБУ задержала корректировщицу десятков Shahed по Одессе (фото)

По данным следствия, задержанная была участницей агентурной сети РФ, перед которой стояла передавать координаты для ударов оккупантов и корректировать новые атаки.

Служба безопасности Украины задержала жительницу Одессы, которая скорректировала десятки "Шахедов" по городу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщили в источнике, фигурантка передала агрессору десятки геолокаций, где, по ее убеждению, якобы базировались подразделения ВСУ.

Важно отметить, что в августе этого года СБУ разоблачила и сообщила о подозрении двум другим участникам этой агентурной сети. Среди них – агент с оперативным псевдонимом "Diezel" и его жена, которая была "связной" российской ГРУ и сейчас скрывается от правосудия в Санкт-Петербурге.

В настоящее время задержана третья фигурантка. По ее координатам оккупанты наносили прицельные воздушные удары, прежде всего с применением дронов-камикадзе типа "Шахед".

На фюзеляжах вражеских БПЛА захватчики делали надписи "от имени" прокремлевского Телеграмм-канала, который военная разведка России использует для вербовки и сотрудничества с агентами.

"Она через анонимный чат в популярном мессенджере поддерживала коммуникацию с координатором агентурной сети – кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведцентра российской ГРУ Григорием Ивановым. После вражеских ударов по Одессе фигурантка отчитывалась своему "куратору" о последствиях "прилетов", — говорится в сообщении.

Также в СБУ отметили, что она проводила доразведку вблизи инфраструктурных объектов областного центра, которые вызвали заинтересованность в военной разведке страны-агрессора.

Фигурантка находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

СБУ задержала корректировщицу десятков "Шахедов" по Одессе СБУ задержала корректировщицу десятков "Шахедов" по Одессе СБУ задержала корректировщицу десятков "Шахедов" по Одессе

Напомним, Служба безопасности Украины расследует более 8 тыс. дел в отношении коллаборационистов. Фигурантами по делам проходят более 2,9 тыс. человек. За свою деятельность 330 человек уже получили приговоры суда.

Также в начале ноября в службе безопасности сообщили, что разоблачили имена 26 человек, которые пытали людей на Херсонщине. Среди них 25 жителей области, которые добровольно начали работать с врагом. Самому молодому из подозреваемых всего 21 год.