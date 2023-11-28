Польская армия вооружилась еще одной РСЗО: что известно о системе Homar-K (фото)

РСЗО Homar-K — это фактически южнокорейская установка K239 Chunmoo на польской платформе. Она оснащена комплектом автоматизированного управления огнем Topaz, который позволяет подключиться к СУО, используемой польскими артиллеристами.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 27 ноября объявил о передаче первого полностью готового ракетного комплекса K239PL или Homar-K артиллеристам Войска Польского. По сути новая РСЗО является южнокорейской установкой K239 Chunmoo установленной на польское шасси Jelcz 8x8. Об этом сообщает Defence 24.

Ракетный комплекс был предоставлен артиллеристам 8-го полка в Нова-Дембе. Согласно планам, до конца этого года польская армия должна получить в общей сложности 18 ракетных установок Homar-K. А в конечном итоге согласно контракту Польша должна приобрести 218 ракетных комплексов K239PL/Homar-K.

Обозреватели отмечают, что в настоящее время ведутся работы по интеграции пусковых установок с шасси и польскими системами и компонентами.

Особенности Homar-K

Одной из особенностей Homar-K комплект автоматизированного управления огнем Topaz, который позволяет подключить корейскую Chunmoo к системе управления огнем и боевыми действиями, используемой в настоящее время польскими артиллеристами.

РСЗО Homar-K несет два пусковых контейнера, способных стрелять ракетами разного калибра. Он может вести огонь неуправляемыми реактивными снарядами K33 калибра 130 мм (по 20 ракет в каждом контейнере), 227-мм неуправляемыми ракетами и 239-мм управляемыми ракетами (в каждой капсуле по 6 ракет).

Польский грузовик Jelcz 883.57

Реактивные снаряды калибра 130-мм имеют дальность стрельбы 36 км, в то время как более крупные 230-мм боеприпасы имеют дальность около 80 км для неуправляемых и 160 км для управляемых вариантов. Ракета калибра 239-мм имеет длину 3,96 метра и наводится по GPS/INS с двумя режимами работы, а именно ударным разрывом для борьбы с личным составом и замедленным разрывом для уничтожения бункеров. При этом два разных типа ракетных контейнеров могут быть загружены одновременно, а модульные капсулы можно быстро перезаряжать.

Ранее сообщалось, что польские военные эксперты критикуют министра обороны страны Мариуша Блащака за то, что он объявляет о формировании новых армейских соединений, когда другие воинские части имеют острую нехватку личного состава. В свою очередь глава оборонного ведомства убежден, что Войско Польское должно извлечь уроки войны России против Украины и быть наготове к самообороне.