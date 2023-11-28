Побратим "Ростова-на-Дону": флот РФ получил новую субмарину "Можайск" (фото)

Тихоокеанский флот РФ получил субмарину проекта 636.3 "Варшавянка". Основным вооружением выступают ракеты "Калибр".

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония передачи дизель-электрической субмарины "Можайск" для Военно-морского флота РФ. Об этом сообщает "РИА Новости".

Тихоокеанский флот РФ получил новую дизель-электрическую подводную лодку. Сегодня, 28 ноября, состоялась церемония поднятия Военно-морского флага на субмарине. Название подлодки "Можайск", а построена она по проекту 636.3 "Варшавянка". Командиром новой субмарины является капитан 2-го ранга Никита Булдыгин. Для Тихоокеанского флота это уже 5 субмарина этого класса.

Фото: РИА-Новости

Стоит отметить, что такого же проекта был и "Ростов-на-Дону", который атаковали украинские ракеты Storm Shadow. Оккупанты до сих пор заявляют, что после повреждений подводная лодка вернется в строй.

Командующий Военно-морского флота адмирал Николай Евменов заявил, что подводные лодки проекта 636.3 показали надежность во время войны в Сирии, а также в борьбе с "неонацистами на Черном море". Основным назначением субмарины является борьба с другими подводными лодками и кораблями врага. Также она может защищать военно-морские базы, вести разведку или патрулировать территорию. Основным вооружением субмарин являются крылатые ракеты "Калибр-ПЛ".

Фото: РИА Новости

Напомним, 5 ноября СМИ писали, что в РФ успешно испытали ракету "Булаву" с атомной субмарины.

27 сентября сообщалось, что во время ракетного удара по Севастополю пострадали члены экипажа вместе с субмариной.