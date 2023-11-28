Поддержал войну в Украине: Санду лишила гражданства Молдовы пророссийского политика Калинина

Причиной для лишения гражданства стало обращение к президенту РФ Путину от лица Кишинева с целью поддержать оккупационные действия российской армии.

Президент Майя Санду лишила гражданства председателя "Партии регионов Молдовы" и главу Конгресса молдавских диаспор в России Александра Калинина. Указ опубликовали 27 ноября на официальном сайте главы государства.

Санду лишила гражданства пророссийского политика Александра Калинина

Как писали СМИ, в одном из своих постов, Калинин обратился к президенту России Владимиру Путину, говоря от имени молдавских граждан. В то же время он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что "на самом деле за гибелью украинских мирных жителей стоит ВСУ"

"Уважаемый Владимир Владимирович, граждане Молдавии поддерживают вашу военную операцию в Украине. Это руководство, которое сейчас находится в РМ, было избрано 8% населения. Около 70% населения выступают за сохранение отношений с Российской Федерацией. Граждане Молдавии поддерживают принятое вами решение о проведении спецоперации в Украине. Мы призываем вас довести спецоперацию до успешного завершения, победить фашизм на Украине и не допустить его возрождения", — заявил тогда Александр Калинин.

Что известно про Александра Калинина

Александр Калинин стал лидером "Партии регионов" в 2016 году. Формирование было основано в 2011 году бывшим башканом Гагаузии Михаилом Формузалом вместе с другим бывшим гагаузским лидером Валерием Яниогло, лидером партии "Bugeacul Nostru", созданной в прошлом году в Комрате.

Калинин также известен своей деятельностью в России, представляясь лидером молдавской диаспоры.

Под руководством Калинина "Партия регионов" продвигает интеграцию в Евразийский союз, придание русскому языку статуса второго государственного и федерализацию Республики Молдова.

Калинин поддерживает войну в соседней Украине. На многочисленных фото и видео в своих соцсетях он появляется в военной форме, с символикой Z, которую российская армия использует в войне в Украине и которая запрещена в Молдове. Также молдавский политик проводит акции в поддержку российских солдат — собирает обувь и теплую одежду. Собранные и купленные вещи Калинин сам развозит по оккупированным населенным пунктам Луганской области Украины.

Ранее Евросоюз и Канада включили Калинина в санкционные списки за попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Напомним, Захарова назвала Молдову "придатком киевского режима". В российском МИДе предостерегли Молдову от дальнейшей помощи Киеву, на что в Кишиневе заявили, что продолжат оказывать всю возможную поддержку Украине.

Ранее Фокус писал, как Молдова избавляется от российской газовой зависимости. Контроль над газотранспортной системой Молдовы отныне осуществляет компания, не связанная с российским "Газпромом".